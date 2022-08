Bļugers iemet četrus vārtus un izkaujas vasaras līgas mačā Minesotā

Nacionālās hokeja līgas (NHL) kluba Pitsburgas "Penguins" un Latvijas izlases uzbrucējs Teodors Bļugers iesaistījies kautiņā Minesotā notiekošas vasaras līgas "Da Beauty League" mačā.

"Da Beauty League" sākās jūlija vidū, bet šobrīd tajā noris izšķirošie mači, un "Tradition" komandas sastāvā ir arī Bļugers. Pusfināla mačā ar 12:3 tika sagrauta "Element" komanda, turklāt latvietim šajā mačā četri vārti un trīs rezultatīvas piespēles. Savukārt otrās trešdaļas izskaņā viņš arī izkāvās ar pretinieku hokejistu.

"tHe pLaYerS dOn'T eVeN cArE aBouT dA BeaUtY LeAUGe"



"Da Beauty League" tika dibināta 2015. gadā, un tajā mači ar vairāku NHL spēlētāju dalību tiek aizvadīti Minesotas štata pilsētā Idajnā ar mērķi popularizēt hokeju, ziedot vietējai labdarībai un palīdzēt profesionāļiem sagatavoties jaunajai sezonai.

Bļugers iepriekš Minesotā studēja un spēlēja hokeju koledžu čempionātā. Jaunā NHL sezona sāksies 7. oktobrī.

This goal from Teddy Blueger was just 🤌

