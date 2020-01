Bļugers par Latvijas izlases mērķiem: gribam izcīnīt medaļas

Latvijas hokeja izlases centra uzbrucējs Teodors Bļugers cer arī 2020. gada pavasarī pievienoties valstsvienībai uz pasaules čempionātu hokejā, kurā viņš vēlētos izcīnīt godalgas, sarunā ar laikrakstu "Latvijas Avīze" teica 2019. gada labākais valsts hokejists.

Jau ziņots, ka par aizvadītā gada labāko Latvijas hokejistu laikraksta "Latvijas Avīze" veiktajā aptaujā, kas norisinās vien otro gadu, tika nosaukts Nacionālās hokeja līgas (NHL) vienības Pitsburgas "Penguins" centra uzbrucējs Teodors Bļugers.

Sarunā ar "Latvijas Avīzi" sportists neslēpa, ka bijis pārsteigts par šādu titulu, jo valstī ir daudzi augsta kalibra hokejisti.

"Bija nedaudz negaidīti, tomēr priecājos. Mums Latvijā ir daudz labu hokejistu, bet acīmredzot daru kaut ko pareizi, ja reiz mani izvēlējās," pateicīgs bija Bļugers. "Aizvadītā sezona man bija laba – beidzot izdevās debitēt NHL. Arī šosezon izdevās palikt Pitsburgā."

Sportists nedaudz ieskicēja atšķirības starp pirmo un otro sezonu, norādot, ka šogad jau jūtas krietni drošāk.

"Šosezon bijuši arī slikti brīži, bet kopumā noteikti esmu labāks spēlētājs nekā biju pērn. Izdevies uzlabot slidošanas ātrumu, spēlēju mierīgāk un bez panikas, kā arī biežāk meklēju partnerus," atklāja uzbrucējs. "No sākuma grūti pierast pie NHL spēles tempa, bet pamazām pielāgojies un sāc spēlēt drošāk. Turpinu strādāt pie savām prasmēm – vēlos uzlabot momentu realizāciju."

Hokejists atklāja, ka pagājušajā sezonā pirmās spēles bijušas ļoti svarīgas, jo daudzi hokejisti tiek izsaukti, bet pēc dažiem mačiem jau atkal pamet NHL.

"Kad esi izsaukts, jānospēlē tā, lai paliktu atmiņā un neizkristu no sastāva, atgriežoties traumētajiem spēlētājiem. Šobrīd jūtos gana droši par savu vietu komandā, bet, ja aizvadi sliktas spēles, šeit pietiek no kā izvēlēties," norādīja Bļugers. "Nevari domāt, ka esi komandā un man neko neizdarīs. Šeit ātri vien var nosūtīt uz leju."

Ziemeļamerikā spēlējošais Bļugers pagājušajā pavasarī, neskatoties uz to, ka viņam vēl nebija līguma ar kādu no NHL komandām, devās palīgā Latvijas izlasei uz pasaules čempionātu. Uzbrucējs atklāja, ka iespēju gadījumā, to plāno darīt arī šogad.

"Pirms pasaules čempionāta aprunājos ar savu aģentu un nospriedām, ka nekas baigi nevar notikt, ja dodos uz turnīru, bet atgadās kas slikts. Par gaidāmo čempionātu vēl pāragri runāt, jo nezinu, kā veiksies komandai. Ja būs iespēja, noteikti braukšu palīgā," teica hokejists. "Mums ir laba komanda, tāpēc vēlos izmantot šo iespēju. Gribam izcīnīt medaļas pasaules čempionātā, tāpat vēlamies piedalīties olimpiādē. Šogad arī būs olimpiskās kvalifikācijas turnīrs, un ceru, ka varēšu tajā piedalīties."

Laikraksts Latvijas labāko hokejistu noskaidroja otro gadu pēc kārtas, un, aptaujājot 40 ekspertus – mediju pārstāvjus, trenerus un citus šī sporta veida pazinējus, par 2019. gada labāko hokejistu tika atzīts Bļugers.

Katram ekspertam tika lūgts nosaukt sešus labākos spēlētājus viņu vērtējumā, pirmajai vietai piešķirot sešus punktus, otrajai piecus, bet pēdējai, sestajai, attiecīgi vienu. Bļugers kopsummā ieguva 196 punktus un par labāko tika nosaukts 16 ekspertu vērtējumā. Vēl 14 cilvēki viņam piešķīra otro vietu.

Bļugers šosezon NHL aizvadījis jau 42 spēles, kurās izcēlies ar pieciem vārtiem un astoņām rezultatīvām piespēlēm. Kopumā hokejists NHL aizvadījis 70 spēles, iekrājot 23 rezultativitātes punktus (11+12). Latvijas hokejistam šosezon ir iespēja aizvadīt savu 100. spēli pasaules spēcīgākajā hokeja līgā.