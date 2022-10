Bļugers: savainojumu guvu ļoti svarīgā laikā, ir grūti skatīties no malas

Latviešu uzbrucējs Teodors Bļugers joprojām atkopjas no savainojuma un nevar iesaistīties Nacionālās hokeja līgas (NHL) kluba Pitsburgas "Penguins" treniņos uz pilnu jaudu. Viņš nenoliedz, ka tas ir ļoti sarūgtinoši.

Septembra izskaņā Bļugers priekšlaicīgi pameta "Penguins" treniņu. Vēlāk tika precizēts, ka viņam ir ķermeņa augšdaļas trauma. No šī savainojuma latvietis atkopjas joprojām, tomēr uz pilnu jaudu treniņos viņš vēl nevar iesaistīties.

"Vēl nezinu, kad varēšu atgriezties. Vēl jāparunā ar ārstiem, redzēs, ko viņi teiks. Tas šobrīd ir ļoti "dienu no dienas" process," sacīja Bļugers, kurš nevēlējās komentēt, kā guvis savainojumu - tas bija hokejā vai ārpus tā.

Līdz jaunās sezonas sākumam "Penguins" komandai atlicis pavisam maz - jau ceturtdien tiks uzņemta Arizonas "Coyotes" komanda, bet sestdien Pitsburgā viesosies Tampabejas "Lightning". Traumas dēļ Bļugers jau izlaidis pāris nedēļas.

"Kad guvu savainojumu, tas bija ļoti svarīgs brīdis. Protams nekad nav īstais laiks traumām. Treniņnometne ritēja ļoti labi, viss virzījās pareizajā gultnē. Tāpēc ir sarūgtinoši uz to visu noraudzīties no malas. Puiši daudz strādā un cenšas kaut ko uzbūvēt, taču es tajā nevaru piedalīties," atzina Bļugers.

Blueger on his recovery: "It was positive being out there with the guys and going through a practice... It's a very day-to-day process right now." pic.twitter.com/2WEMyRGyXa