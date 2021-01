Bļugers slavē vārtsargu par piespēli īpašajā vārtu guvumā

Latvijas izlases hokejists Teodors Bļugers pēc otrdien aizvadītās Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēles atzina, ka Pitsburgas "Penguins" komandas vārtsargs Keisijs Desmits atdevis perfektu piespēli, asistējot Bļugeram mazākumā gūtajos vārtos.

Jau ziņots, ka "Penguins" otrdien mājās ar rezultātu 5:4 pieveica Vašingtonas "Capitals" vienību, Bļugeram izceļoties ar gūtiem vārtiem un rezultatīvu piespēli.

Laukuma saimnieki gan pirmajā trešdaļā zaudēja ar rezultātu 1:3, bet pēdējo periodu aizvadīja tikai ar četriem aizsargiem. Savainojumu dēļ pēdējā trešdaļā uz ledus nekāpa ne Markuss Petersons, nedz Jūso Rīkola.

"Protams, ka prieks uzvarēt," uzreiz pēc spēles intervijā televīzijas kanālam "AT&T SportsNet Pittsburg" izteicās Bļugers. "Domāju, bijām ļoti vīlušies par pirmo periodu. Visi puiši parādīja lielisku raksturu, it īpaši trešajā periodā spēlējot ar četriem aizsargiem. Vašingtona smagi mums nāca virsū, bet mēs to pārvarējām. Keisijs [Desmits] pildīja svarīgu lomu. Tas bija visas komandas darbs."

Centra uzbrucējs arī uzsvēra, ka komanda, iztrūkstot aizsargiem, centās piekopt atbildīgu spēles manieri. Divcīņu laikā viens no "Penguins" uzbrucējiem allaž jau domājis par iespējamu "Capitals" pretuzbrukumu slāpēšanu, tādējādi atvieglojot darbu aizsargiem.

Tiesa, trešais periods būtu bijis pavisam citāds, ja otrā perioda izskaņā Bļugers nebūtu mazākumā panācis rezultātu 3:4. Uzbrucējs pēc Desmita piespēles aizslidoja pretuzbrukumā, komandai spēlējot trijatā pret pieciem "Capitals" hokejistiem. Bļugeram tika vaicāts, vai labāks bijis viņa metiens vai vārtu vīra ievadošā piespēle.

"Visticamāk, Keisija piespēle. Viņi mums tuvojās un iemeta ripu zonā tieši virsū Keisijam. Viņš uzsvieda gaisā man perfektu piespēli. Ievēroju, ka mums ir maza iespēja aizmukt. Viņš ripu man perfekti novietoja tā, lai es tiktu pie izgājiena. Par laimi tā iegāja vārtos," epizodi atcerējās Bļugers.

Savukārt preses konferencē Keisijam Desmitam tika vaicāts, vai, dodot piespēli ar noliektu galvu, viņš vispār redzējis Bļugeru.

"Es vienkārši centos ripu nogādāt uz priekšu. Tedijs bija pareizajā vietā, pareizajā laikā. Viss noritēja lieliski. Man ļoti paveicās," atzina vārtsargs.

Latvietis kļuva par pirmo "Penguins" hokejistu, kurš guvis vārtus lielajā mazākumā teju deviņu gadu laikā. Pēdējo reizi to paveica Mats Kuks, kurš arī tieši pret "Flyers" izcēlās 2012. gada 18. februārī.

Vēstīts, ka Elvis Merzļikins otrdien atvairīja 24 no 27 metieniem, viņa pārstāvētajai Kolumbusas "Blue Jackets" komandai ar 2:3 piekāpjoties Detroitas "Red Wings".

"Penguins" ar četriem punktiem četrās spēlēs Austrumu konferencē ierindojas piektajā vietā, bet "Blue Jackets" ar trim punktiem Centrālajā divīzijā ieņem sesto pozīciju.

