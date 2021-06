'Canadiens' nonāk vienas uzvaras attālumā no Stenlija kausa fināla

Monreālas "Canadiens" komanda otrdien nonāca vienas uzvaras attālumā no Nacionālās hokeja līgas (NHL) Stenlija kausa fināla.

"Canadiens" pusfināla piektajā spēlē viesos ar rezultātu 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) pārspēja Vegasas "Golden Knights".

Sērijā līdz četrām uzvarām NHL titulētākā komanda "Canadiens" ir vadībā ar 3-2.

"Canadiens" vadībā izvirzījās pirmā perioda devītajā minūtē, kad Jesperi Kotkaniemi pēc viesu ātra uzbrukuma ieguva atlēkušo ripu un raidīja to tukšos vārtos. Otrā perioda septītajā minūtē Ēriks Stāls ar plaukstas metienu no zonas vidus panāca 2:0, bet trīs minūtes vēlāk Kols Kofīlds, izdarot metienu bez ripas apstādināšanas, nostiprināja "Canadiens" komandai vadību.

Trešās trešdaļas piektajā minūtē Makss Pakjoreti pēc iemetiena raidīja ripu mērķī un samazināja pretinieku pārsvaru, bet 66 sekundes pirms pamatlaika beigām Niks Sazaki iemeta ripu tukšos vārtos un uzstādīja mača galarezultātu.

"Pēc ielaistajiem vārtiem nezaudējām modrību, lai gan viņiem bija savas iespējas. Labi pārgājām no uzbrukuma aizsardzībā un vidējā zonā atņēmām ripas," pēc spēles teica Sazaki, kuru 2017.gada draftā ar 13.numuru izraudzījās tieši "Golden Knights" komanda, bet viņš vegasiešu rindās tā arī neuzspēlēja.

Uzvarētāju vārtos Kerijs Praiss atvairīja 26 ripas, bet otrā laukuma galā Marks Andrē Flerī tika galā ar 22 metieniem.

Sērijas sestā spēle notiks ceturtdien Monreālā.

Komandas, kuras NHL pusfinālos no 2-2 panākušas 3-2, līdz šim sērijas uzvarējušas 47 no 62 jeb 75,8% gadījumu. "Canadiens" NHL finālsērijā spēlējusi 34 reizes, pēdējo no tām 1993.gadā, kad izcīnīja savu 24.čempiontitulu.

Otrā pusfinālā Tampabejas "Lightning" ir vadībā ar 3-2 pret Ņujorkas "Islanders".

Ierasti NHL regulārajā čempionātā komandas katra aizvada pa 82 mačiem, taču šajā sezonā vienības katra izspēlēja 56 dueļus.