25.06.2019 11:33 Foto: Rīgā aizvadīta pirmā Harija Vītoliņa hokeja nometne Authors DELFI Sports Article Actions Foto: Mārtiņš Aiše Aizvadītajā nedēļā sešu dienu garumā "Kurbads" ledus hallē norisinājās pirmā Harija Vītoliņa organizētā hokeja nometne bērniem. Divās vecuma grupās pulcējās 42 audzēkņi no Latvijas, Slovākijas, Krievijas un Vācijas. "Nometnē paveicām lielisku darbu, kopā ar kolēģiem vēršot uzmanību uz bērnu tehnisko izpildījumu un niansēm dažādās spēles situācijās. Esam ļoti gandarīti par bērnu attieksmi un arī izpildījumu - bija bauda strādāt," nometnes organizators Harijs Vītoliņš stāsta par darbu ar bērniem. "Katru gadu piedalos citu treneru organizētās nometnēs, bet tāds mazs sapnis bija savas nometnes izveide. Tagad tas ir izdevies un turpināsim to arī nākamgad." Kopā ar Hariju katru dienu uz ledus gāja arī viņa kādreizējie kolēģi Šveicē - Mihaels Dīners un Kristians Rūegs, kurš ir sporta skolas HC Thurgau vadītājs. Bet slidošanas un nūjas tehnikas speciālists bija Martins Dendis, kurš ikdienā strādā Zviedrijā Linkoping klubā. Ar sešiem vārtsargiem dienu dienā strādāja Artūrs Irbe. Ārpus ledus nodarbības vadīja Rolands Admidiņš, kurš izveidoja arī augstvērtīgu ēdienkarti, lai bērni varētu atgūt spēkus nākamajām nodarbībām. Visam treneru kolektīvam asistēja hokeja skolas Kurbads treneri - Toms Bluks, Artūrs Logunovs un Denijs Romanovskis. Vienā no nometnes dienām kopīgus treniņus aizvadīja Kaspars Daugaviņš, tāpat ciemos bija atbraucis arī kādreizējais Latvijas un Krievijas izlases galvenais treneris Oļegs Znaroks, kurš šosezon kopā ar Hariju Vītoliņu būs pie KHL kluba Maskavas "Spartak" stūres. Nometnes noslēgumā treneru žūrijas izraudzīti audzēkņi tika pie ļoti vērtīgām balvām - NHL superzvaigžņu īstā inventāra. Kā dāvanas tika pasniegti Ņikitas Kučerova, Jevgeņija Malkina un Jevgeņija Kuzņecova cimdi, kā arī Aleksandra Ovečkina, Iļjas Kovalčuka un Dmitrija Orlova cimdi. Ir sākts darbs jau pie nākamā gada nometnes, kas tāpat kā šogad būs paredzēta divās vecuma grupās - U14 un U16, kā arī nedēļu vēlāk būs nometne junioriem un profesionāliem pieaugušajiem hokejistiem. Sharing Options Facebook Twitter Draugiem Source Tags Artūrs Irbe Harijs Vītoliņš Hokejs Kaspars Daugaviņš Kurbads (HK) NHL Oļegs Znaroks Pamanījāt kļūdu?

