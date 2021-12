Gaidāms latviešu duelis NHL: Rubīns debitēs NHL spēlē pret Merzļikinu

Nacionālās hokeja līgas (NHL) komanda Toronto "Maple Leafs" izsaukusi latviešu aizsargu Kristiānu Rubīnu no fārmkluba Amerikas Hokeja līgā (AHL).

23 gadus vecais aizsargs Rubīns vēl nav debitējis NHL. Spēles rītā uz NHL izsaukts arī Rubīna komandas biedrs aizsargs Alekss Stīvss.

Toronto vienība savainoto spēlētājus sarakstam pievienojusi Miču Mārneru un Rasmusu Sandīnu.

"Maple Leafs" otrdien uzņems Elvja Merzļikina pārstāvēto Kolumbusas "Blue Jackets".

Vēlāk "Maple Leafs" treneru kolektīvas apstiprinājis, ka Rubīns debitēs NHL. Paredzams, ka Rubīns spēlēs trešajā aizsargu pārī kopā ar zviedru Timotiju Liljegrēnu. Rubīnam pēc četrām dienām apritēs 24 gadi, bet zviedru aizsargam ir tikai 22 gadi.

G Jack Campbell will get the start tonight. (13-4-2 1.78 GAA .942 sv%)

Kristiāns Rubīns and Alex Steeves are set to make their debuts tonight! 🙌

Sheldon Keefe breaks down their paths to the #NHL ⤵️ #LeafsForever pic.twitter.com/fHVv4qpva5