Girgensonam rezultatīva piespēle un komandas biedram 3+3 graujošā 'Sabres' panākumā

Latviešu uzbrucējs Zemgus Girgensons naktī uz otrdienu veica rezultatīvu piespēli Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā, kamēr Bufalo "Sabres" guva graujošu uzvaru.

"Sabres" savā laukumā ar 8:3 (1:0, 3:2, 4:1) uzvarēja Detroitas "Red Wings".

Girgensons šajā cīņā nospēlēja 13:49 minūtes, kuru laikā metienus pa vārtiem neizdarīja, bet atzīmējās ar rezultatīvu piespēli, vienu spēka paņēmienu un neitrālu lietderības koeficientu.

Latvietis asistēja "Sabres" pēdējo vārtu guvumā, kad 39 sekundes pirms pamatlaika beigām Rasmuss Asplunds uzstādīja cīņas galarezultātu. Latvietis šosezon deviņās spēlēs atzīmējies ar trim (2+1) rezultativitātes punktiem un pozitīvu lietderību +1.

