Girgensons 'Sabres' rindās atgriežas ar gūtiem vārtiem, bet piedzīvo zaudējumu

Latviešu uzbrucējs Zemgus Girgensons sestdien pēc divu maču atstāšanas ārpus sastāva atgriezās ar gūtiem vārtiem Bufalo "Sabres" rindās, bet neglāba komandu no zaudējuma Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta spēlē.

"Sabres" viesos ar rezultātu 2:4 (1:1, 1:2, 1:1) piekāpās Karolīnas "Hurricanes" komandai, ciešot septīto zaudējumu pēc kārtas.

Viesiem mačs sākās cerīgi, jo jau trešajā minūtē 1:0 "Sabres" labā panāca Džefs Skiners. Tiesa, pretinieki uz to atbildēja ar četriem vārtiem turpmākās cīņas gaitā un panāca drošus pārsvaru. Spēles priekšpēdējā minūtē Girgensons no vidējas distances pretinieku aizsegā vienus vārtus atguva, taču tas neglāba "Sabres" komandu no zaudējuma.

"Hurricanes" uzbrucējs Džordans Štāls šajā mačā ar gūtiem vārtiem nopelnīja savu 500. punktu NHL karjerā.

Latviešu uzbrucējs šajā mačā uz ledus pavadīja 15 minūtes un trīs sekundes, kuru laikā trīs reizes meta pa vārtiem, pielietoja trīs spēka paņēmienus un tika pie pozitīva lietderības koeficienta +1.

Viņš šajā sezonā 62 spēlēs guvis četrus vārtus, veicis 11 rezultatīvas piespēles un iekrājis negatīvu lietderības koeficientu -10.

Bufalo vienība ar 69 punktiem 71 spēlē ieņem 12. vietu Austrumu konferencē, kur "Hurricanes" ar 85 punktiem 71 cīņā ir septītā. Latvieša pārstāvētā komanda no "play-off" zonas atpaliek jau 15 punktus.

"Sabres" nākamo spēli aizvadīs svētdien, kad pulksten 23 pēc Latvijas laika savā laukumā uzņems Sentluisas "Blues".