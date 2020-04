Greckis: ja Ovečkins labos manu rekordu, ceru viņam roku paspiest pirmais

Nacionālās hokeja līgas (NHL) leģendu Veinu Grecki nesatrauc tas, ka Aleksandrs Ovečkins nākamajās sezonās varētu labot viņa gūto vārtu rekordu, viņš stāstīja intervijā "The Athletic".

Šajā NHL sezonā Vašingtonas "Capitals" līderis Ovečkins pārsniedza savā karjerā gūto 700 vārtu robežu. Tagad viņš pasaules spēcīgākajā līgā guvis 706 vārtus, to paveicot laika posmā no 2005. līdz 2020. gadam. Tas viņu pagaidām ierindo astotajā vietā visu laiku labāko vārtu guvēju sarakstā. Greckis ir līderis ar 894 vārtiem, to paveicot laika posmā no 1979. līdz 1999. gadam.

"Par to esmu runājis tūkstošiem reižu. Es fanoju par Ovečkinu, tāpat kā visi pārējie. Tas ir lieliski hokejam. Neviens nekad man nevarēs atņemt to, ko paveicu savā karjerā, un es ar to ļoti lepojos. Ja viņam būs iespēja labot manu rekordu, tad ceru, ka būšu pirmais, kurš paspiedīs viņam roku," sacīja Greckis.