Indrašis: treniņi ar izlasi ir noderīgi, lai izrautos no rutīnas komandā

Šonedēļ notiekošie Latvijas hokeja izlases treniņi ir noderīgi, lai hokejisti varētu izrauties no rutīnas savās komandās, sarunā ar žurnālistiem atzina valstsvienības uzbrucējs Miks indrašis.

Latvijas hokeja izlase stipri pavājinātā sastāvā Valērija Kuļibabas vadībā šonedēļ piedalās pārbaudes turnīrā Dienvidkorejā, bet daļa no valstsvienības vadošajiem spēlētājiem šonedēļ kopā ar Bobu Hārtliju aizvadīja ledus treniņus Rīgā.

"Maskavas "Dinamo" man uzticas, attiecības ar treneriem un vadību ir labas. Komandā neviens nelika šķēršļus, lai dotos uz izlasi. Teicu, ka jābrauc uz izlasi un jātrenējas, un visi saprotoši piekrita. Jau rītdien dodos atpakaļ uz komandu," teica Indrašis.

"Šie treniņi ir noderīgi. Lielākoties tie vajadzīgi ārzemēs spēlējošajiem hokejistiem. Gribās atbraukt mājās un pamainīt treniņu procesu, lai izrautos no rutīnas. Nedaudz kas citādāks - tieši to arī gribēju pamainīt, lai varētu braukt atpakaļ un spēlēt ar jaunām emocijām," pauda hokejists.

Janvāra beigās Indrašis guva ar meistarīgām māņkustībām guva savus simtos vārtus KHL, sarūgtinot Rīgas "Dinamo" komandu.

"Uzvarējām iemetienu savā zona, aizsargs palaida ripu pa tālo bortu un Dmitrijs Kagarļickis dabūja ripu ārā no zonas. Man atlika tikai skriet pāri. Paņēmu ripu un nonācu viens pret viens ar Metjū Majoni. Pēc tam jau nostrādāju instinktīvi un rādīju, ka metīšu. Redzēju, ka Majone nāk virsū, apspēlēju un iemetu. Vai tie bija vieni no maniem skaistākajiem vārtiem? Visi jau smuki - kad tīkls kustās, tad viss kārtībā. Svarīgi jebkuri vārti, vai no kājas, vai ar galvu vai nūju. Jo vairāk, jo labāk," stāstīja Indrašis.

Indraša pārstāvētā komanda mēneša sākumā nodrošināja vietu Gagarina kausa izcīņā, kur 28 gadus vecais latvietis spēlēs pirmo reizi karjerā.

"Vienīgo reizi, kad Rīgas "Dinamo" ar mani sastāvā tika izslēgšanas turnīrā, olimpiskajās spēlēs salauzu kāju. Pirmo reizi spēlēšu un pirmo reizi vinnēšu," jokoja Indrašis.

Viņš šajā sezonā 49 spēlēs guvis 14 vārtus un veicis 12 rezultatīvas piespēles, būdams trešais rezultatīvākais spēlētājs komandā aiz Vadima Šipačova un Kagarļicka.