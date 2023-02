Irbe, Ozoliņš, Ņiživijs – hokeja līdzjutēju balsojuma favorīti

Gatavojoties IIHF pasaules čempionātam hokejā, čempionāta oficiālais partneris "Maxima Latvija" veica aptauju, kur Latvijas iedzīvotāji tika aicināti balsot par visu laiku spožākajām un mīlētākajām Latvijas hokeja zvaigznēm. Balsojumā "Latvijas izlases hokeja zvaigzne" kopumā par vairāk kā 120 hokejistiem tika atdotas 12149 balsis.

Laikā no 23. janvāra līdz 30. janvārim, ikviens iedzīvotājs tika aicināts balsot par savu hokeja zvaigzni, balsojot par kādu no Latvijas hokejistiem, kuri ir spēlējuši kādā no Latvijas hokeja izlases sastāviem laika posmā no 1992. gada līdz pat 2022. gadam.

Visvairāk balsu (20.7%) ieguva vārtsargs Artūrs Irbe, 12,2% balsu saņēma Stenlija kausa ieguvējs Sandis Ozoliņš, bet labāko trijnieku noslēdza Aleksandrs Ņiživijs (9,5%). Vēl labāko sešiniekā iekļuva Elvis Merzļikins, kurš bija visaugstāk novērtētais starp aktīvajiem hokejistiem, Edgars Masaļskis un Lauris Dārziņš.

2023. gada pasaules čempionāts hokejā Rīgā un Tamperē risināsies 12.-28. maijs. Rīga uzņems B grupas spēles, kā arī divas ceturtdaļfināla cīņas, bet pusfināla spēles, cīņa par trešo vietu un fināls notiks Tamperē.