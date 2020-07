Irbe, Ozoliņš, Žoltoks un Skrastiņš līdzjutēju balsojumā iekļauti IIHF simboliskajā izlasē

Latvijas hokeja leģendas Artūrs Irbe, Sandis Ozoliņš, Sergejs Žoltoks un Kārlis Skrastiņš Starptautiskās hokeja federācijas (IIHF) līdzjutēju balsojumā iekļuvuši simboliskajā izlasē.

Pandēmijas laikā IIHF organizēja līdzjutēju balsojumus, lai noteiktu pasaules čempionāta dalībvalstu visu laiku labākos spēlētājus. Tagad IIHF apkopojusi balsu skaitu un noteikusi simbolisko izlasi.

Latvijas līdzjutēji atkal pierādījuši savu entuziasmu un simboliskajā izlasē nonāca četri latvieši. Irbe balsojumā apsteidza Dominiku Hašeku, Vladislavu Tretjaku un Henriku Lundkvistu. Ozoliņš un Skrastiņš aiz sevis atstāja tādus izcilniekus kā Zdeno Haru un Niklasu Linstrēmu, bet Žoltoks apsteidza ne tikai titulētus un slavenus uzbrucējus, bet arī Latvijas leģendu Helmutu Balderi.

Kopā ar latviešiem simboliskajā izlasē iekļuva arī Kanādas izlases spēlētājs Veins Greckis un joprojām spēlējošais čehs Jaromirs Jāgrs.

Fans had the chance to vote for a global all-time team. Wayne Gretzky and Jaromir Jagr were the leading players, otherwise it was a another Latvian voting triumph.

Check out if you've been among the winners: https://t.co/6w2uOgLqp4 pic.twitter.com/NBeN92etrv