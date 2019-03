Izcilais Bļugers ar diviem vārtiem kļūst par spēles pirmo zvaigzni 'Penguins' uzvarā

Pirmo reizi ar diviem vārtiem Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē pirmdien izcēlies Latvijas uzbrucējs Teodors Bļugers, kurš izpelnījās spēles pirmās zvaigznes atzinību un palīdzēja Pitsburgas "Penguins" vienībai ar rezultātu 5:2 (1:2, 3:0, 1:0) pārspēt Ņujorkas "Rangers" hokejistus.

Latvietis uz laukuma pavadīja 14:42 minūtes, no kurām uzbrucējs 1:52 spēlēja mazākumā. Bļugers realizēja divus no trim izpildītajem metieniem, veica divus spēka paņēmienus, bloķēja vienu metienu, kā arī uzvarēja piecus no sešiem iemetieniem. Hokejista lietderības koeficients - +2.

Viesi no Pitsburgas spēles sākumā saņēma aukstu dušu, nonākot zaudētājos ar 0:2 pirmo piecpadsmit minūšu laikā. Tomēr Niks Bjugstads spēja rast atbildi 26 sekundes pēc "Rangers" gūtajiem vārtiem, panākot rezultātu 1:2.

Džastins Šulcs un Mats Kulens izvirzīja vadībā jau Pitsburgas vienību otrā perioda pirmajās minūtēs, tomēr izšķirošo pārsvaru radīja tieši hokejists no Latvijas.

Bļugers savus spēles pirmos vārtus guva otrā perioda 14. minūtē, kad hokejists mazākumā aizbēga pretuzbrukumā ar Braienu Rastu. Rasts pēc latvieša piespēles meta garām vārtiem, tomēr Bļugers nolasīja situāciju un ar atkārtotu metienu pārspēja pretinieku vārtsargu Aleksandru Georgijevu.

Spēles pēdējā periodā uzbrucējs izveidoja vēl drošāku Pitsburgas komandas pārsvaru, ar atkārtotu metienu vārtu priekšā gūstot jau komandas piektos vārtus.

"Kad pirmo reizi nokļuvu Vilksbārē ["Penguins" fārmklubā], visticamāk, ka mani mazliet par daudz dēvēja par aizsardzības hokejistu. Pēdējo pāris gadu laikā esmu tur spējis parādīt, ka varu gūt vārtus," pēc spēles izteicās latviešu hokejists.

"Domāju pienākumi aizsardzībā neliedz man izcelties arī ar vārtiem. Vienmēr labi dot pienesumu komandai un paveikt savu darbu. Šī mums bija liela uzvara," papildināja Bļugers.

Uzbrucējs nu jau sakrājis desmit punktus 23 aizvadītās spēlēs NHL, tajās izceļoties ar sešiem vārtiem un četrām rezultatīvām piespēlēm.

Komandas uzvara ievērojami sarežģī situāciju Austrumu konferencē, kurā Pitsburga ieņem sesto vietu ar 77 spēlēs izcīnītiem 95 punktiem. Lai gan konkurenti aizvadījuši par spēli mazāk, divīzijas līderi Vašingtonas "Capitals" un Toronto "Maple Leafs" pagaidām izcīnījuši 96 punktus, bet Ņujorkas "Islanders" iespējuši tikpat daudz, cik Pitsburga.

Savukārt Ņujorkas "Rangers" ar sakrātu 71 punktu cīņā par izslēgšanas spēlēm vairs nepiedalās.

Nākamo spēli Pitsburga aizvadīs piektdien 29. martā, kad tā uzņems Našvilas "Predators" vienību.