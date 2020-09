Kivirantas negaidītais 'hat-trick' ieved 'Stars' Rietumu konferences finālā

Nacionālās hokeja līgas (NHL) vienības Dalasas "Stars" spēlētājs Joels Kiviranta piektdien Rietumu konferences pusfināla septītajā duelī guva trīs vārtus, tostarp pēdējos iemetot papildlaikā, palīdzēdams savai komandai iekļūt konferences finālā.

"Stars" ar rezultātu 5:4 (1:2, 1:1, 2:1, 1:0) papildlaikā uzvarēja Kolorādo "Avalanche" un sērijā līdz četrām uzvarām bija pārāka ar 4-3.

Par spēles lielāko varoni kļuva debitants Kiviranta, kurš šajā mačā izcēlās ar "hat-trick".

"Stars" spēles rezultātu atklāja trešajā minūtē, kad vārtu priekšā skaitliskajā vairākumā pirmais pie vārtsarga atsistās ripas bija Aleksandrs Radulovs. Minūti vēlāk Vladislavs Namestņikovs izlīdzināja rezultātu, bet perioda pusē Andrē Burakovska septītie vārti "play-off" Kolorādo komandu izvirzīja vadībā.

Otrās trešdaļas ievadā Kiviranta guva savus pirmos vārtus, bet Nazems Kadri pēc nepilnām trim minūtēm vēlreiz vadībā izvirzīja "Avalanche". Noslēdzošās trešdaļas 12. minūtē Radulovs vēlreiz realizēja skaitlisko vairākumu, bet viņa precīzajam metienam ar to pašu atbildēja Namestņikovs.

Trīs ar pusi minūtes līdz spēles beigām Kiviranta guva savus otros vārtus un panāca, lai spēlē tiktu aizvadīts papildlaiks, kurā viņš vēlāk arī kļuva par sērijas varoni. Somijas hokejists papildlaika astotajā minūtē vārtu priekšā atbrīvojās no sedzēja, no aizvārtes saņēma piespēli no Andreja Sekeras un ar ātru metienu ripu raidīja vārtu tīklā.

Zīmīgi, ka Kiviranta iepriekš karjerā kopumā nebija guvis trīs vārtus, bet piektdien izcēlās ar savu pirmo "hat-trick". Kiviranta vietu sastāvā nopelnīja tikai nesen, jo traumu guvis Endrū Kogliano.

"Stars" vārtu vīrs Antons Hudobins šajā mačā atvairīja 40 no 44 metieniem, tiekot galā ar 90,9% raidījumu, kamēr otrā laukuma pusē Maikls Hatčinsons atvairīja 30 no 35 metieniem un tika galā ar 85,7% raidījumu.

"Stars" Rietumu konferences finālā pēdējo reizi spēlēja 2008. gadā.

Rietumu konferences finālā "Stars" tiksies ar Vegasas "Golden Knights", kas ar 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) uzvarēja Vankūveras "Canucks".

Vegasas komanda sērijā līdz četrām uzvarām bija pārāka ar 4-3.

"Golden Knights" sev uzvaru nodrošināja spēles pēdējās septiņās minūtēs. Sākotnēji 1:0 trešā perioda 14. minūtē panāca Šī Teodors, Alekss Taks izcēlās 18. minūtē, bet Pols Štjastnijs trešos vārtus iemeta sešas sekundes līdz mača beigām.

Štjastnijs šo dueli noslēdza ar 1+1, tikmēr Robins Lēners visā duelī bija spiests noķert vien 14 metienus.

Otrā laukuma pusē debitants Tačers Demko atvairīja 33 no 34 metieniem, tiekot galā ar 97,1% raidījumu.

Toronto un Edmontonā vispirms notika 24 komandu izslēgšanas turnīrs, cīņu par Stenlija kausu turpinot 16 vienībām. Vispirms komandas "play-off" kvalifikācijas kārtā aizvadīja sērijas līdz trim uzvarām, bet pēc tam pārgāja uz tradicionālo sēriju formātu līdz četrām uzvarām.