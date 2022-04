'Kurbads' hokejisti zaudē arī otro spēli Igaunijas čempionāta finālsērijā

Aizvadītajās brīvdienās Igaunijas "Coolbet" hokeja līgā tika aizvadīta otrā finālspēle starp Tartu "Valk 494" un "Kurbads" komandām. Tāpat kā abu komandu pirmajā spēlē, arī šoreiz ar identisku rezultātu 4:2 pārāki bija Tartu hokejisti, kuru starpā ir vairāki latvieši, sērijā līdz trīs uzvarām palielinot pārsvaru līdz 2-0.

Uz Igaunijas otro lielāko pilsētu Tartu "Kurbads" devās bez vairākiem pamatsastāva spēlētājiem. Veselības problēmu dēļ palīdzēt nevarēja uzbrucēji Toms Hartmanis un Mārcis Zembergs, savukārt Dāvids Livšics pievienojies Latvijas U-18 izlasei, kurai drīzumā Vācijā sāksies pasaules čempionāts. Tāpat izbraukumā nedevās arī pieredzējušais uzbrucējs Renārs Undelis.

Spēlējot bez vairākiem līderiem, "Kurbads" uzsvaru lika uz gados jaunajiem spēlētājiem, cerot, ka ātrs un augsts spēles temps dos priekšrocības. Ar to gan šoreiz panākumam nepietika, jo mājinieki sekmīgi viesus apstādināja laukuma vidusdaļā, neļaujot pretiniekam aktīvi spēlēt uzbrukuma zonā.

Spēles rezultātu lielveikala esošajā hokeja laukumā pirmie atklāja "Kurbads", kad pirmās trešdaļas 8. minūtē pēc sava izdarītā metiena atlēkušo ripu vārtos raidīja Jānis Puriņš. Viesu pārsvars izdzisa pēc minūtes, kad vārtu priekšā nepieskatīts palika Tartu uzbrucējs, bet vēl pēc īsa brīža laukuma saimnieki gandrīz līdzīgā situācijā jau izvirzījās vadībā ar 2:1. Īsā laikā divi zaudētie vārti zināmā mērā mainīja spēles ritējumu un "Kurbads" īsti nespēja atrast veidu, kā uzlauzt Antona Naumova sargātos vārtus.

Tartu hokejisti trešos vārtus guva otrā perioda 14. minūtē, kad vienatnē pret Uldi Čalpu izslidoja Dmitrijs Kuzņecovs, bet ceturtos vārtus mača izskaņā, raidot ripu tukšos vārtos, guva Miks Lipsbergs. "Kurbads" pēc brīža atbildēja ar precīzu Emīla Ločmeļa raidījumu, taču mača iznākumu tas vairs neietekmēja.

Finālsērijas trešā spēle 23. aprīlī arī norisināsies Tartu, bet, ja būs nepieciešams ceturtais mačs, tas 24. aprīlī notiks Rumbulā.

"Mums pietrūka vairāku līderu, bet vēl nekas nav zaudēts. Protams, ka īsā laikā divi zaudētie vārti mūs izsita no līdzsvara, jo pirms tam mēs bijām izvirzījušies vadībā. Puišus, kuri pirmoreiz spēlē play-off izcīņā, šādas situācijas ietekmē. Tiklīdz pret Tartu atslābinies, viņi to spēj izmantot. Šī ir vērtīga pieredze jaunajiem spēlētājiem. Divreiz uzkāpām uz saviem grābekļiem, bet pret Tartu komandu noteikti var cīnīties kā līdzīgs ar līdzīgu. Mums jābūt aktīviem visas 60 minūtes. Viņiem ir sabalansēts sastāvs un pieredzējuši spēlētāji, kuri spēlē gudru hokeju. Pret Tartu noraidījumus nedrīkst nopelnīt, jo viņi māk realizēt vairākumu. Mēs parādījām, ka varam cīnīties, taču tas ir jādara visas spēles garumā. Mūsu trumpis ir ātra un agresīva spēle - kad to spēlējām, tad arī radās vārtu gūšanas momenti. "Kurbads" jau iepriekš karjerā ir bijis kraujas malā, un ar šiem diviem zaudējumiem nekas nebeidzas," pēc finālsērijas otrā mača izteicās "Kurbads" uzbrucējs Jānis Puriņš.