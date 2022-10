Latvieša Ansona spēle AHL čempionātā netiek pabeigta elektrības zuduma dēļ

Pirmdien netika pabeigta Amerikas hokeja līgas (AHL) spēle starp Latvijas hokejista Raivja Ansona pārstāvēto Vilksbēras-Skrentonas "Penguins" un Jūtikas "Comets".

Divas minūtes un 43 sekundes pirms pamatlaika beigām "Comets" mājas arēnā pazuda elektrība, kuru neizdevās atjaunot. Tobrīd "Penguins" hokejisti bija iedzinējos ar rezultātu 1:2. Līdz tam brīdim Ansons statistikas ailēs neizcēlās.

Pēc elektrības zuduma arēnā līdzjutēji ātri ieslēdza luktura lietotni savos telefonos, kas radīja interesantu atmosfēru. Vajadzēja aptuveni desmit minūtes, līdz spēles rīkotāji paziņoja par to, ka maču turpināt nebūs iespējams.

A bit of a delay here in the @UticaComets home opener as the power goes out in the @ADKBankCenter during a stoppage of play. In true Utica fashion though, the Aud faithful makes it a party immediately lighting up the place and breaking out a "U-ti-ca" chant. I love it here. pic.twitter.com/nOcuIYbnLS