Latvijas hokeja izlase kvalificējas Pekinas olimpiskajām spēlēm

Latvijas hokeja izlase svētdien nodrošināja sev vietu 2022. gada Pekinas olimpisko spēļu hokeja turnīrā.

Pekinas olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīra izšķirošajā spēlē "Arēnā Rīga" Latvijas izlase ar rezultātu 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) pārspēja Francijas valstsvienību, tādējādi nodrošinot sev olimpisko ceļazīmi.

Latvijas izlasē ar vārtu guvumiem izcēlās Rihards Bukarts un Miks Indrašis. Savukārt Latvijas izlases vārtsargam Ivaram Punnenovam neizdevās visu turnīru aizvadīt "sausā". Šajā mačā viņu pārspēja Francijas izlases uzbrucējs Stefans da Kosta.

Šajā mačā Punnenovs atvairīja 29 no 30 metieniem. Viņš arī tika atzīts par šī kvalifikācijas turnīra labāko vārtsargu un vērtīgāko spēlētāju. Savukārt Ronalds Ķēniņš tika atzīts par labāko uzbrucēju.

Latvijas izlase ir piedalījusies piecās ziemas olimpiskajās spēlēs – 1936. gadā Garmišpartenkirhenē, 2002. gadā Soltleiksitijā, 2006.gadā Turīnā, 2010. gadā Vankūverā un 2014.gadā Sočos. 2018.gada Phjončhanas spēlēm Latvijas izlase nekvalificējās, kad kvalifikācijas turnīra izšķirošajā spēlē zaudēja Vācijai.

Latvijas izlasei Pekinas olimpisko spēļu hokeja turnīrā būs jāspēkojas ar Zviedrijas, Somijas un Dānijas valstsvienībām.

Portāls "Delfi" piedāvāja mača teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētu notikumu aprakstu.

Pekinas olimpisko spēļu kvalifikācija: Latvija – Francija

Spēles statistika:

Latvijas izlase dosies uz savām sestajām olimpiskajām spēlēm!

Latvija - Francija 2:1. Spēle noslēgusies!

Tiesneši pirms spēles beigām precizēja atlikušo spēles laiku.

Džeriņš bloķēja metienu, un ripa atstāja laukumu. 10 sekundes līdz pamatlaika beigām. Latvijai pusminūtes pārtraukums.

Francija saspēlējās uzbrukuma zonā, bet metienu nebija daudz. Punnenovs atvairīja tos metienus, kas lidoja viņa virzienā.

80 sekundes pirms pamatlaika beigām Francija mainīja vārtsargu pret laukuma spēlētāju.

Francija vēl nemainīja vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju. Mazākumā Punnenovs atvairīja da Kostas metienu.

57:56 min. Noraidījums Latvijas izlasē. Kas tā būtu par Latvijas izlases spēli, ja izšķirošās spēles galotnē nebūtu dramatiski notikumi? Bļugers ar roku turēja pretinieku nūju un atstāja Latviju mazākumā.

Punnenovs ar grūtībām atvairīja ļoti bīstamu Flerī metienu.

Ļoti bīstams metiens izdevās Bozonam, bet Punnenovs ripu atvairīja. Tad Rešs metās cīņā vārtu priekšā, bet ar Rubīnu viņš nevēlējās duelēties.

Rihards Bukarts centās skaisti apspēlēt aizsargu, taču viņam tas neizdevās. Aizsardzībā Latvijas hokejisti cenšas spēlēt pēc iespējas vienkāršāk.

Līdz pamatlaika beigām mazāk par piecām minūtēm.

Balcers un Ķēniņš izveidoja ātru uzbrukumu. Pēc Ķēniņa metiena Balcers mainīja ripas lidojuma virzienu, taču tā pārlidoja pāri vārtiem.

Bujsē nedroši nospēlēja pēc Daugaviņa tāla metiena, taču pie ripas pirmie bija Francijas hokejisti. Francijas izlases vārtu guvums spēles gaitu atkal padarīja nedaudz nervozāku.

51:15 min. Latvija - Francija 2:1Francijas izlase devās pusātrā uzbrukumā. Latvijas hokejisti nesadalīja sedzamos spēlētājus, un Stefans da Kosta tika pie brīva metiena. Viņš ripu raidīja virs Ivara Punnenova kājsarga, vienus vārtus atspēlējot. Punnenovam pirmie ielaistie vārti šajā turnīrā.

"Arēnā Rīga" izšķirošo spēli olimpiskajā kvalifikācijā starp Latviju un Franciju vēro nepilni astoņi tūkstoši skatītāju.

Latvija hokejisti trešās trešdaļas vidū izspēlēja labu uzbrukumu, liekot Francijas izlases vārtsargam divreiz iesaistīties spēlē.

Sotnieks vārtu priekšā neļāva pretiniekam izdarīt metienu. Francijas hokejisti kontrolē ripu un sāk mēģinājumus atspēlēties.

45:50 min. Latvija - Francija 2:0Miks Indrašis saņēma ripu no Teodora Bļugera, pats devās uzbrukuma zonā un izdarīja metienu ar nūjas neērto pusi. Francijas izlases vārtsargs Bujsē nespēja ripu notvert, un ripa iespraucās vārtos.

44:55 min. Noraidījums Francijas izlasē. Laukuma viduszonā Bolts bīstami nospēlēja ar augsti paceltu nūju, atstājot savu komandu mazākumā.

Ābols izdarīja metienu garām vārtiem, taču Latvijas izlase turpināja darboties uzbrukuma zonā. Tad pēc Rubīna metiena Balcers pielika nūju un skāra ripu, mainot tās lidojuma virzienu, bet Bujsē atvairīja.

Trešais periods iesākās diezgan piesardzīgā cīņā. Latvijas izlase vairāk spēlēja ar ripu, taču uzbrukumu izspēles īsti nebija.

Sācies 3. periods.

Latvija - Francija 1:0. Noslēdzies 2. periods.

Punnenovs ar cimdu atsita Teksjē mesto ripu. Tad Bertrāns iesaistījās cīņā par ripu, taču latvieši šajā epizodē vārtus nosargāja.

Freibergs izdarīja metienu no distances, ripa no vārtsarga atlēca pie Balcera, kuram neizdevās trāpīt. Šajā uzbrukumā Balceram vēl viens metiens no asa leņķa.

Da Kosta draudīgi meta pāri vārtiem, bet brīdi pēc tam Belmārs apdraudēja vārtus. Punnenovs ripu atvairīja, bet Girgensons to izmeta ārpus aizsardzības zonas. Latvijas izlasei turpinājumā jāspēlē disciplinētāk, jo Francijas izlasei iepriekšējie vairākumi bija diezgan bīstami.

Latvijas hokejisti izturēja mazākumu, taču francūžu spiediens bija diezgan liels. Pēc mazākums Latvija devās pretuzbrukumā, kurā Džeriņam no mugurpuses patraucēja izdarīt metienu

35:00 min. Noraidījums Latvijas izlasē. Čukste ar nūju "iebrauca" da Kostam slidā. Latvijai otrais mazākums pēc kārtas.

32:40 min. Noraidījums Latvijas izlasē.Rubīns bīstami nospēlēja ar augsti paceltu nūju savu vārtu priekšā.

Rubīns vārtu tuvumā saņēma ripu un izdarīja draudīgu metienu, taču Bujsē to atvairīja. Tad no asa leņķa meta francūzis, bet Punnenovs atvairīja. Ļoti atklāts hokejs aizvadītajās minūtēs.

Arī šoreiz Latvijas izlasei vairākums nebija pārāk labs. Indraša metienu nobloķēja Rusels. Tad Latvija iekrita pretuzbrukumā, bet Francijas spēlētāja izdarītais metiens Punnenovam problēmas nesagādāja.

27:18 min. Noraidījums Francijas izlasē.Andris Džeriņš norībināja Francijas izlases vārtu stabu. Pēc tam sākās cīņa, un Klero nogrūda uz ledus Krastenbergu.

Kaspars Daugaviņš labajā malā tika pie ripas un izlauzās līdz vārtu priekšai, bet viņam neizdevās noslēgt savu gājienu ar precīzu metienu. Ripa nonāca arī pie Roberta Bukarta, taču viņš netrāpīja pa ripu.

Teksjē meta ripu pa vārtiem nākamajā Francijas izlases uzbrukumā. Uzreiz Latvijas uzbrucēju trijnieks devās prettriecienā, Ābolam bija metiena iespēja, bet Bujsē ripu atvairīja.

Bertrāns lielā ātrumā saņēma ripu un ar nūja neērto pusi izdarīja metienu pāri vārtiem. Tam sekoja Ābols uzbrukums, kurā viņam īsti neizdevās tikt garām aizsargam.

Francijas izlases vairākuma izskaņā Belmārs izdarīja metienu, bet tad arī da Kosta apdraudēja vārtus, raidot ripu gar vārtu stabu. Latvija mazākumu izturēja

Rusels izdarīja negaidītu metienu no kreisās malas, bet Punnenovs ripu atvairīja ar aizsargmasku.

Bļugers pārtvēra ripu un izgāja pret vārtsargu, taču Bujsē šajā draudīgajā epizodē nospēlēja precīzi.

Sācies 2. periods

Latvija - Francija 1:0. Noslēdzies 1. periods.

19:29 min. Noraidījums Latvijas izlasē. Kristaps Sotnieks nopelna pirmo noraidījumu Latvijas izlasē. Belmārs ar pieredzi parādīja, ka Sotnieks viņu bloķēja.

Šoreiz Latvijas izlases vairākuma izspēle bija diezgan neveiksmīga, un labas izspēles neizdevās.

Pēc vairākuma beigām Cibuļskis pieslēdzās uzbrukumam, bet viņa metienu atvairīja vārtsargs Bujsē.

15:41 min. Noraidījums Francijas izlasē. Aiz Francijas vārtiem Rics ar rokām turēja Krastenbergu.

Roberts Bukarts izdarīja metienu vārtu stūrī, bet Besjē ar plecu atvairīja, un ripa atstāja laukumu.

Francijas izlases ātrā pārejā no aizsardzības uzbrukumā Bertrāms izdarīja metienu tuvējā vārtu stūrī, bet Punnenovs ripu tvēra.

Ābols pa labo malu lauzās uzbrukumā, un viņš spēja izdarīt metienu, neraugoties uz Reša centieniem viņu kavēt.

Punnenovs atvairīja Tekjsē metienu, bet vārtu priekšā nonākušo ripu aizsargi aizsita prom.

10:56 min. Latvija - Francija 1:0Francijas hokejisti pieļauj rupju kļūdu savā aizsardzības zonā. Rihards Bukarts aiz vārtiem pārtvēra ripu, izslidoja vārtu tuvumā un meta tuvējā vārtu augšējā stūrī.

Francijas izlasei izdevies spēli aizvest prom no saviem vārtiem, un francūži daudz vairāk spēlē uzbrukumā nekā mača pirmajās minūtēs.

Abas komandas apmainījās ar uzbrukumiem, spēlei nākamajās epizodēs ritot no vieniem uz otriem vārtiem. Punnenovs tvēra ripu un uz brīdi apturēja šo ātrā tempa spēli.

Punnenovs atvairīja Francijas izlases spēlētāja metienu starp četriem pretspēlētājiem. Tam sekoja Latvijas pretuzbrukums, kurā Džeriņš nokavēja ar piespēles izdarīšanas brīdi.

Daugaviņš ieguva ripu labā pozīcijā, bet Bujsē viņa metienu atvairīja. Noslēgumā Rubīns meta pāri vārtiem. Vairākumā Latvija izdarīja labu spiedienu.

Skaista izspēle noslēdzās ar Dārziņa metienu garām vārtiem no labas pozīcijas. Brīdi vēlāk Bujsē tvēra ripu pēc Balinska uzmetiena.

Pēc Bļugera uzvarētā iemetiena Balinskis izdarīja metienu pa vārtiem. Tad Balcers un Indrašis aktīvi cīnījās par vārtsarga atvairīto ripu.

5:30 min. Noraidījums Francijas izlases sastāvā. Tirī sodīts par Džeriņa turēšanu ar rokām.

Tad arī Latvijas izlase izspēlēja uz vārtu priekšu. Roberts Bukarts izdarīja metienu pa vārtiem, Indrašis cīnījās par ripu, cenšoties ripu iebakstīt vārtos.

Pie Punnenova vārtiem da Kosta radīja saspringtu momentu, bet vārtsargs ar aizsargiem metienu neļāva izdarīt.

Spēles pirmajās trīs minūtēs Latvijas hokejisti vairāk spēlēja ar ripu, bet labu momentu uzbrukumā vairs nav bijis. Tas tikai nozīmē, ka nedrīkst iekrist pretuzbrukumā.

Jau pirmajā uzbrukumā Latvijas izlasei izdevās bīstams metiens, kuru Francijas vārtsargs Bujsē neredzēja. Rubina raidīta ripa nolidoja gar pašu vārtu stabiņu.

SPĒLE SĀKUSIES!

Latvijas izlases sastāvs spēlei pret Franciju:Vārtos: Punnenovs, rezervē: Mitens;1. maiņa: Balcers – Ābols – Ķēniņš; Balinskis – Rubīns; 2. maiņa: Indrašis – Girgensons – Dārziņš; Jaks – Cibuļskis; 3. maiņa: Daugaviņš – Bļugers – Roberts Bukarts, Freibergs – Sotnieks;4. maiņa: Krastenbergs – Džeriņš – Rihards Bukarts, Smirnovs, Čukste.

Salīdzinot ar iepriekšējo spēli, vienīgā izmaiņa Latvijas izlasē ir Andra Džeriņa spēlēšana Mārtiņa Dzierkala vietā.

Latvijas izlases spēles pret Franciju:1932. gada 16. marts, Berlīne (Eiropas čempionāts) – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)1997.gada 8. maijs, Tampere – 6:2 (1:1, 2:1, 3:0)1999. gada 4. maijs, Oslo – 8:5 (2:3, 2:2, 4:0)2001.gada 10. februāris, Klāgenfurte (olimpiskā kvalifikācija) – 1:1 (0:1, 1:0, 0:0)2009. gada 2. maijs, Berne – 7:1 (1:0, 2:0, 4:1)2013. gada 10. februāris, Rīga (olimpiskā kvalifikācija) – 2:3 (0:2, 1:0, 1:0, 0:1) - pagarinājumā2013. gada 13. maijs, Helsinki – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)2015. gada 12. maijs, Prāga – 2:3 (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:1) – pēcspēles sitienos

Francijas izlasē no Nacionālās hokeja līgas (NHL) klubiem atbraukuši Aleksandrs Teksjē (Kolumbusas "Blue Jackets"), Antuāns Rusels (Arizonas "Coyotes") un Pjērs Eduārds-Bellmārs (Tampabejas "Lightning"). Tāpat nav atteicis Kontinentālajā hokeja līgā (KHL) rezultatīvi spēlējošais Stefans da Kosta.Harijs Vītoliņš par šīsdienas pretiniekiem: "Francijas izlasē ir trijnieks no NHL un arī Šveices augstākās līgas. Arī viņi paši saka, ka šis ir pēdējo gadu spēcīgākais sastāvs."

Pekinas olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrā Rīgas apakšgrupā viss noticis tieši tā, kā prognozēts - Latvija un Francija izšķirošajā cīņā sadalīs ceļazīmi uz četrgades sporta forumu. Pirms tam abas komandas pieveica Ungāriju un Itāliju. Latvijas izlase šajā turnīrā vēl nav ielaidusi vārtus.