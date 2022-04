Latvijas U-18 hokejisti ceturtdaļfināla sakāvē pret ASV ielaiž 13 vārtus

Latvijas U-18 vīriešu hokeja izlase ceturtdien Vācijas pilsētā Landshūtē pasaules čempionāta elites divīzijas ceturtdaļfināla mačā piedzīvoja sagrāvi pret vienaudžiem no ASV.

Latvija piekāpās A grupas uzvarētājai ASV izlasei ar rezultātu 3:13 (1:6, 0:3, 2:4).

Pirmos vārtus Latvijas izlase guva 14. minūtē, kad izcēlās Sandis Vilmanis, panākot rezultātu 1:5.

Spēles 53. minūtē pēc Dana Ločmeļa un Vilmaņa piespēlēm izcēlās Emīls Veckaktiņš, rezultātam topot 2:11, bet ceturtdaļfinālu pēdējo ripu šajā čempionātā 15 sekundes pirms mača beigām iemeta aizsargs Mārtiņš Krūklītis, kuram asistēja Veckaktiņš un Ločmelis.

ASV izlase mača sākumā 84 sekunžu laikā guva divus vārtus, bet jau pēc pirmā perioda uzvarētājs bija skaidrs – 1:6.

ASV valstsvienībā "hat-trick" sakrāja Raiens Lenards. Trīs rezultativitātes punktus sakrāja arī Ratgers Makgrortijs, Seimass Keisijs (abiem – 2+1), Katers Gotjē un Frenks Nazārs (abiem – 1+2), bet ar vārtu guvumu vēl izcēlās Logans Kūlijs, Gevins Brindlijs, Čārlijs Stremels un Raiens Česlijs.

🎩🎩🎩 Hatty for Ryan Leonard! His third goal scored just 24 seconds after @BrindleyGavin puts @usahockey up 11-1 over @lhf_lv #U18Worlds #USALAT pic.twitter.com/Dx64zzw43d