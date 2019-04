Latvijas U-18 hokejisti PČ ceturtdaļfinālā varonīgā cīņā piekāpjas vienaudžiem no Kanādas

Latvijas U-18 puišu hokeja izlase ceturtdien Zviedrijā savā vēsturē pirmajā pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā ar rezultātu 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) piekāpās Kanādas vienaudžiem.

Vienīgos vārtus Latvijas izlases labā guva Harijs Brants.

Šīs spēles rezultātu 14.minūtē atklāja Kanādas hokejists Breidens Šneiders, bet 28.minūtē rezultāta starpību dubultoja Peitons Krebss. Latvijas komanda gan šajā spēlē cīnījās atzīstami un vairākkārt apdraudēja favorītu kanādiešu vārtus. Viens no šiem pūliņiem vainagojās panākumiem, kad 51.minūtē Brants vairākumā samazināja rezultāta starpību līdz minimumam.

Pamatlaika izskaņā, cerot uz atspēlēšanos, Latvija nomainīja vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju, taču nācās saņemt ripu savos vārtos, kad 20 sekundes pirms beigām atkal izcēlās Krebss.

Turnīru Latvijas komanda noslēgusi astotajā vietā.

Tikmēr kanādieši sasnieguši pasaules čempionāta pusfinālu. Tajā viņi tiksies ar mājinieci Zviedriju, kas savā ceturtdaļfināla cīņā ar 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) apspēlēja Čehiju.

Pusfinālu ceturtdien sasniedza arī ASV jaunie hokejisti, kuri ar 6:0 (2:0, 2:0, 2:0) sagrāva Somiju, bet Krievija ar 6:0 (2:0, 3:0, 1:0) uzvarēja Baltkrieviju.

Pirmajā mačā Latvijas jaunie hokejisti ar 2:5 zaudēja Zviedrijai, sestdien ar 1:5 atzina Krievijas pārākumu, pirmdien ar rezultātu 2:0 pārspēja Slovākijas vienaudžus, nodrošinot vietu ceturtdaļfinālā, bet otrdien ar 1:7 piekāpās ASV jaunajiem hokejistiem.

Ar trim punktiem četrās spēlēs latvieši B grupā ieņēma ceturto vietu un ceturtdaļfinālā tikās ar Kanādu, kas A grupā iekrāja maksimāli iespējamos 12 punktus un guva pirmo pozīciju. Kanādieši apakšgrupā uzvarēja Somiju (5:3), Šveici (7:4), Baltkrieviju (11:1) un Čehiju (6:2).

Pirmās četras komandas no katras apakšgrupas sasniedza ceturtdaļfinālu, kamēr vājākajām vienībām - Šveicei un Slovākijai - jācīnās par izdzīvošanu elites divīzijā.

Latvijas izlases galvenais treneris Oļegs Sorokins sastāvā iekļāva 23 hokejistus - trīs vārtsargus, septiņus aizsargus un 17 uzbrucējus. Vislielākā pārstāvniecība no sastāvā iekļautajiem spēlētājiem bija no Hokeja skolas "Rīga" komandas - tādi kopumā bija 11 hokejisti, bet astoņi spēlētāji bija no Krievijas Jaunatnes hokeja līgas (MHL) vienības "Rīga".

Aprīļa pirmajā nedēļā Latvijas U-18 komanda aizvadīja treniņnometni Ventspilī, bet pēc tam vienība turpināja čempionātam gatavoties Rīgā, kur pārbaudes spēlē ar 2:6 piekāpās Latvijas pieaugušo izlases kandidātiem.

Savukārt pagājušajā nedēļā Somijā Latvijas komanda pārbaudes mačā ar rezultātu 1:0 pārspēja vietējās junioru līgas bronzas medaļas ieguvēju Vāsas "Sport".

Arī šajā sezonā Latvijas U-18 izlases galvenajam trenerim asistēja Juris Ozols un Herberts Vasiļjevs.

Pērnā gada U-18 pasaules čempionāta pirmās divīzijas A grupā, kas norisinājās "Arēna Rīga", Sorokina vadītā valstsvienība izcīnīja uzvaras visās piecās spēlēs un ieguva ceļazīmi uz eliti.

Latvijas U-18 hokeja izlases sastāvs pasaules čempionātam:

vārtsargi - Artūrs Šilovs, ("Rīga"), Rūdolfs Lazdiņš (Hokeja skola "Rīga"), Kārlis Reinis Riba ("Lido");

aizsargi - Patriks Ozols ("Lido"), Ernests Ošenieks, Kārlis Krustiņš (abi - HS "Rīga"), Miks Tumānovs, Harijs Brants, Ņikita Mateiko (visi - "Rīga"), Nauris Sējējs (Ženēvas "Servette", Šveice);

uzbrucēji - Rūdolfs Polcs, Gustavs Millers, Jānis Švānenbergs, Patriks Zabusovs (visi - "Rīga"), Gļebs Prohorenkovs, Raivis Kristiāns Ansons, Kristaps Skrastiņš, Ralfs Jevdokimovs, Rihards Liģis, Roberts Petrovičs, Aleksandrs Biškins, Raimonds Mikus Vītoliņš (visi - HS "Rīga"), Patriks Marcinkēvičs ("Prizma").