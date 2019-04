Merzļikina 'Blue Jackets' ar vēsturisku atspēlēšanos sāk Stenlija kausa izcīņu

Nacionālās hokeja līgas (NHL) Stenlija kausa izcīņu ar vēsturisku uzvaru trešdien, 10. aprīlī, sāka Latvijas izlases vārtsarga Elvja Merzļikina pārstāvētā vienība Kolumbusas "Blue Jackets", kas atspēlēja trīs vārtu deficītu un ar 4:3 (0:3, 1:0, 3:0) pieveica regulārās sezonas čempionus Tampabejas "Lightning".

"Blue Jackets" kļuvusi par sesto komandu NHL vēsturē, kas Stenlija kausā atspēlējusi trīs vārtu deficītu spēlē pret regulārās sezonas uzvarētāju, bet šī ir pirmā līdzīgā reize Stenlija kausa ievadā.

Jau pirmajā periodā Alekss Kilorns mazākumā, kā arī Entonijs Čirelli un Janni Gurdē panāca 3:0 "Lightning" labā.

