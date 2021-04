Merzļikinam varens sniegums zaudējumā; Balcera maiņas biedrs pārraksta NHL vēsturi

Nacionālās hokeja līgas (NHL) klubs Kolumbusas "Blue Jackets" pirmdien piedzīvoja sesto zaudējumu pēc kārtas, komandu no neveiksmes nespējot glābt Elvim Merzļikinam. Savukārt Rūdolfa Balcera pārstāvētā Sanhosē "Sharks" vienība zaudēja papildlaikā, bet viņa maiņas biedrs Patriks Marlo lauza Gordija Hova leģendāro rekordu, aizvadot 1768. spēli NHL.

"Blue Jackets" izbraukumā ar rezultātu 2:4 (0:1, 1:2, 1:1) piekāpās Floridas "Panthers" komandai. Viesu vārtos 35 no 38 metieniem atvairīja Elvis Merzļikins.

Pirmos vārtus guva mājinieku hokejists Franks Vatrano, kurš, neapturot ripu, to trieca Merzļikina sargāto vārtu "devītniekā". Ripa pie hokejista nonāca, atlecot no "Blue Jackets" aizsarga Seta Džounsa slidas.

Perioda izskaņā laukuma saimniekiem gan bija teicamas iespējas panākt rezultātu 0:2. Merzļikins ilgstoša vārtu apdraudējuma laikā pazaudēja nūju, kā arī bija spiests pamest cietoksni, tomēr ar aizsargu palīdzību spēja atvairīt vairākus metienus.

