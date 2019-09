Merzļikins atvaira 25 metienus zaudējumā pagarinājumā Girgensona komandai

Nacionālās hokeja līgas (NHL) pirmssezonas pārbaudes spēlē trešdien Kolumbusas "Blue Jackets" ar Elvi Merzļikinu vārtos ar rezultātu 3:4 pagarinājumā piekāpās Zemgum Girgensonam un Bufalo "Sabres".

Merzļikins aizvadītajā mačā "Blue Jackets" vārtus sargāja no pirmās minūtes, un viņš tika galā ar 25 no 29 pretinieku metieniem. Pagarinājumā Merzļikins vārtus ielaida pēc rupjas aizsarga kļūdas, un Markuss Johansons tika pie ripas, ilgi iepauzēja un raidīja ripu vārtu augšējā stūrī.

Savukārt Girgensons nospēlēja 12:09 minūtes, no kurām 1:59 minūtes nospēlēja mazākumā. Viņš pielietoja trīs spēka paņēmienus un uzvarēja visos iemetienos, kuros piedalījās.

Citā mačā Pitsburgas "Penguins" ar Teodoru Bļugeru sastāvā ar rezultātu 4:2 pārspēja Detroitas "Red Wings".

Bļugers šajā mačā nospēlēja 8:49 minūtes, no kurām 1:48 nospēlēja mazākumā. Viņam šajā mačā pozitīvs lietderības koeficients un 60 % uzvarētu iemetienu.

Savukārt Rūdolfa Balcera Otavas "Senators" ar 6:2 pieveica Vankūveras "Canucks". Balceram šajā mačā tika dots 3:23 minūšu ilgs spēles laiks, un šajā laikā viņš nepaspēja izcelties statistikas rādītājos.

Balceram tik mazs spēles laiks bija tāpēc, ka viņš guva savainojumu mača ievadā. "Senators" spēles laikā ziņoja, ka viņš savainojis ķermeņa lejas daļu.

This might be where Rudolfs Balcers got injured, if it happened tonight. Falls out front and then bumps the boards.

Don't think he played another shift for the #Sens after this. Clocked in with 3:23 worth of ice time. pic.twitter.com/Y47pMsWQR1