Merzļikins: pati labākā sajūta ir, ka varu palīdzēt savai komandai

Latvijas hokeja izlases vārtsargam Elvim Merzļikinam pati labākā sajūta ir, ka viņš var palīdzēt uzvarēt savai komandai.

Jau ziņots, ka Merzļikins sestdien izcīnīja savu pirmo "sauso" uzvaru Nacionālās hokeja līgas (NHL) karjerā. Viņa pārstāvētā Kolumbusas "Blue Jackets" viesos ar 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) pārspēja Vegasas "Golden Knights", pie punktiem tiekot 15. no pēdējām 17 spēlēm.

"Skatītāji bija uzvilkušies, viņiem bija līdzi mana bilde, ka esmu šeit ["Elvis is in the building"]. Esmu ļoti laimīgs un pateicīgs saviem komandas biedriem. Jo īpaši Deividam Savāram, kurš bloķēja vairākus metienus. Visa komanda man palīdzēja, tāpēc esmu pateicīgs saviem kolēģiem," pēc mača sarunā ar "FOX Sports" stāstīja Merzļikins.

Viņš pauda, ka mača sākumā vairāki atvairītie metieni palīdz ieiet spēlē, kļūt pārliecinātākam par sevi un labi iesildīties.

"Otrais periods bija nedaudz garlaicīgs, jo nebija daudz metienu. Taču viņi bija bīstami vairākumā un izdarīja pāris bīstamus metienus. Komandai ir labi metēji un tā ļoti ātri kustina ripu. Bija ļoti smagi spēlēt pret viņiem," skaidroja vārtsargs.

Pēdējās septiņās cīņās viņš ticis pie pieciem panākumiem, ielaidis caurmērā 1,88 ripas un atvairījis 94,3% metienu. Ņemot vērā laika periodu kopš 31.decembra, šajos statistikas rādītājos viņš līgā ieņem ceturto vietu.

"Pēdējā laikā esmu ļoti daudz iemācījies. Tas nav bijis viegli, spēlēt vairākus mačus pēc kārtus, taču ir sevi jārūda un jāspēlē pāri saviem spēkiem. Jāsaņemas un jāpalīdz komandai, un tā ir pati labākā sajūta. Šajā izbraukumā esam uzvarējuši trīs no četrām spēlēm. Tā, ka var teikt, ka savu mērķi esmu sasniedzis," stāstīja Merzļikins.

Vēlāk sarunā ar citiem Ziemeļamerikas medijiem Merzļikins teica, ka diendusas laikā sapņojis par savu pirmo "sauso" uzvaru.

"Kāpēc gan ne? Tas būtu lieliski, izcīnīt savu pirmo "sauso" uzvaru Lasvegasā. Taču tas bija tikai sapnis. Ir patīkami un tas jāizbauda, taču tajā pat laikā jādodas uz priekšu," atzīmēja Merzļikins.

Savu pirmo "sauso" uzvaru Merzļikins veltīja tēvam Vjačeslavam.

"Esmu ļoti māņticīgs. Spēles laikā es visu laiku runāju ar viņu. Ticu, ka viņš man tur augšā palīdz. Tā pa īstam viņu neesmu saticis, man toreiz bija tikai trīs gadi. Man tas ir ļoti svarīgi, ka man kāds tur augšā palīdz," atklāja Merzļikins.

Latviešu vārtsargs savu vārdu ieguvis par godu slavenajam mūziķim Elvisam Preslijam, kura fans bija viņa tēvs.

"Mamma teica, ka viņš esot klausījies Elvisu. Daudz dziesmas nezinu, jo tā manai paaudzei ir ļoti veca mūzika. Atceros, ka vienu reizi Ziemassvētkos dejoju ar mammu pie Elvisa dziesmām. Tas gan ir viss, ko varu pateikt. Bet "Viva Las Vegas" es zinu," stāstīja Merzļikins.

Viņš šajā mačā atvairīja visas 27 pretinieku mestās ripas un tika atzīts par spēles pirmo zvaigzni.cMerzļikins NHL laukumā devies 17 spēlēs, kurās izcīnījis piecas uzvaras, vidēji ielaidis 2,70 ripas un atvairījis 91,5% metienu.

No Latvijas vārtsargiem 33 "sausās" uzvaras NHL izcīnīja Artūrs Irbe, bet sešreiz nepārspēts palika Pēteris Skudra.

"Blue Jackets" ar 52 punktiem 46 spēlēs ieņem devīto vietu Austrumu konferencē.