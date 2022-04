Merzļikins 'plosās' vārtos un palīdz 'Blue Jackets' pārtraukt zaudējumu sēriju

Elvis Merzļikins otrdien, 5. aprīlī, Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta spēlē atvairīja 47 metienus, palīdzot Kolumbusas "Blue Jackets" ar 4:2 (2:1, 0:1, 2:0) pieveikt Filadelfijas "Flyers".

Merzļikins tika atzīts par mača vērtīgāko spēlētāju, bet "Blue Jackets" pārtraukt septiņu zaudējumu sēriju. Pēc "Blue Jackets" otra vārtsarga Jona Korpisalo izkrišanas no ierindas līdz sezonas beigām Merzļikins stājies vārtos visās pēdējās septiņās spēlēs.

Spēles trešajā minūtē "Blue Jackets" vadībā izvirzīja Brendans Gaunss, bet 14. minūtē savu pirmo golu NHL karjerā guva Karsons Meijers, panākot 2:0. Pirmā perioda izskaņā Merzļikinu pārspēja Noā Keitss, bet otrajā periodā Džeimss van Rīmsdaiks izlīdzināja rezultātu.

Uzvaru "Blue Jackets" nodrošināja Džastina Denforta trešā perioda 14. minūtē gūtie vārti, bet punktu Kolumbusas komandas panākumam pielika Šons Kuralijs, ripu iemetot jau tukšos "Flyers" vārtos.

Pie uzvaras tika arī Zemgus Girgensona pārstāvētā komanda Bufalo "Sabres", kas ar 4:2 (0:1, 2:0, 2:1) pieveica Karolīnas "Hurricanes".

Latviešu uzbrucējs nospēlēja 14:43 minūtes, reizi meta pa pretinieku vārtiem, bet viņa lietderības koeficients bija neitrāls.

Pirmā perioda 15. minūtē Jespers Fasts vadībā izvirzīja "Hurricanes", bet otrās trešdaļas sākumā četru ar pusi minūšu laikā Džefs Skiners un Keisijs Mitelstads ar 2:1 vadībā izvirzīja jau "Sabres". Pēdējās trešdaļas sākumā Nino Nīderreiters izlīdzināja rezultātu, tomēr pēdējo vārdu spēlē teica "Sabres". Nepilnas astoņas minūtes pirms pamatlaika beigām Viktors Olofsons guva "Sabres" uzvaras vārtus, bet trīs minūtes vēlāk Dilans Kozenss izmantoja "Sabres" vairākumu un panāca 4:2.

Savukārt zaudējumu piedzīvoja Pitsburgas "Penguins" ar Teodoru Bļugeru ierindā, vārtu birumiem bagātā spēlē ar 4:6 (1:1, 1:2, 2:3) piekāpjoties Kolorādo "Avalanche".

Interesanti, ka arī Bļugers mačā nospēlēja 14:43 minūtes – precīzi tikpat, cik citā mačā laukumā bija Girgensons. Bļugers uzvarēja sešos no deviņiem iemetieniem, izdarīja divus metienus pa vārtiem, divreiz pielietoja spēka paņēmienu, bet cīņu noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu.

"Avalanche" labā divus vārtus guva Nātans Makinons, bet pa reizei izcēlās Džozefs Teilors Komfers, Džošs Mensons, Darens Helms un Arturi Lehkonens. "Pingvīnu" rindās precīzi bija Braeins Rasts, Evanss Rodrigess, Džeiks Gencels un Maiks Matīsons.



Sāpīgu zaudējumu piedzīvoja Rūdolfa Balcera pārstāvētā komanda Sanhosē "Sharks", kas pagarinājumā ar 1:2 (1:0, 0:0, 0:1, 0:1) piekāpās Edmontonas "Oilers".

Balcers nospēlēja 14:56 minūtes, bloķēja divus pretinieku metienus, reizi pielietoja spēka paņēmienu, bet viņa lietderības koeficients bija neitrāls.

Balcers clangs one off the post. #SJSharks pic.twitter.com/UqzStpnzt4