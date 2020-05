Merzļikins un Balcers gaida nākamo hokeja pavasari Rīgā

Divi Latvijas hokeja izlases dalībnieki - Nacionālās hokeja līgas (NHL) kluba Kolumbusas "Blue Jackets" vārtsargs Elvis Merzļikins un Otavas "Senators" uzbrucējs Rūdolfs Balcers - cer, ka pēc gada būs Rīgā un aizstāvēs Latvijas izlases krāsas pasaules meistarsacīkstēs, otrdien hokejisti teica tiešsaistes videointervijā Starptautiskās hokeja federācijas (IIHF) tīmekļa vietnē.

"Parasti pēc sezonas vasarās dzīvoju Norvēģijā, bet uz nedēļu vai divām dodos atpakaļ uz Latviju pie ģimenes un lai sasveicinātos ar draugiem," par ikvasaras rituāliem pēc sezonas stāsta Balcers, kurš izklaidējas, spēlējot frisbija golfu, kas ir populārs Norvēģijā.

Merzļikins joprojām ir Kolumbusā, kur mēģina uzturēt sevi formā ar treniņiem mājās un jogas vingrinājumiem. Labā laikā viņš dodas ārā uzspēlēt golfu, sliktā laiku pavada mājās, spēlējot "PlayStation". Reizēm abi Latvijas izlases hokejisti tiešsaistes spēlēs darbojas kopā un pārsvarā uzvar.

NHL vārtsargs Covid-19 dēļ noteiktās karantīnas laikā parakstīja jaunu vienošanos ar Kolumbusas "Blue Jackets" vienību.

"Esmu laimīgs," saka Merzļikins. "Man patīk pilsēta, komanda, klubs un līdzjutēji. Viss šeit ir satriecoši labi. Turklāt tagad man vēl ir arī līgums. Nevaru vien sagaidīt, kad atkal varēšu doties laukumā."

Ja nebūtu koronavīrusa infekcijas, visticamāk abi hokejisti šobrīd būtu Šveicē un aizstāvētu Latvijas krāsas pasaules čempionātā.

Balcers debitēja pasaules meistarsacīkstēs pirms diviem gadiem Dānijā, debiju atzīmējot ar uzvaras vārtiem pagarinājumā pret Norvēģiju.

"Esmu vairākkārt skatījies šo vārtu gūšanas video karantīnas laikā. Tas bija ārprāts," saka uzbrucējs. "Tā bija mana debijas spēle, turklāt vēl pret Norvēģiju. Neparko negribēju zaudēt."

"Tas bija perfekti. Otrajā periodā guvu komandas pirmos vārtus, sākot atspēlēšanos no divu ripu deficīta, bet pagarinājumā iemetu uzvaras vārtus. Iespējams, ka tie bija mani karjeras labākie vārti. Un nozīmīgākie arī," ar patiku debiju čempionātā, kurā uzbrucējs astoņās spēlēs sakrāja 6 (4+2) rezultativitātes punktus, saka Balcers.

Hokejists labi pārzina Norvēģijas hokeja saimniecību, kurā kopš 2011./2012.gada sezonas lauza savu ceļu lielajā hokejā.

"Es patīku viņiem," smaida hokejists. "Tas bija jocīgi, jo pamatā pazīstu visus Norvēģijas vienības spēlētājus. Un tad man ir jāspēlē pret Norvēģiju."

Abi hokejisti atzīmēja Latvijas līdzjutējus, un Balcers teica, ka nevar sagaidīt nākamo pavasari, kad čempionāts notiks arī Rīgā.

Latvijas izlases pamatvārtsargs atceras 2006.gada čempionātu Rīgā, kad viņš vēl bija mazs, bet gāja uz spēlēm un jutās lieliski.

"Atceros, ka arēnā bija dažādu komandu līdzjutēji," saka Merzļikins. "Nākamgad varētu būt tāpat, jo viņi mīl Rīgu, kas ir brīnišķīga pilsēta arī tūristiem. Nevaru sagaidīt, kad varēšu tur spēlēt. Šogad varēju spēlēt citā "savā pilsētā" Šveicē, nākamgad - atkal mājās. Tāpēc šie divi čempionāti būtu ideāli, taču tagad nevaru vien sagaidīt sacensības Latvijā."

"Nekad nezini, vai tiksi uz pasaules čempionātu, jo klubs ir no sākuma, bet, ja ir tāda iespēja, tu vienkārši ej un spēlē. Tas ir kaut kas ārkārtējs, it sevišķi man," piebilst Balcers.

Vaicāti, pret kuriem hokejistiem ir visgrūtāk spēlēt, Merzļikins uzreiz sadeva kredītus Balceram, nosaucot viņu, bet uzbrucējs teica, ka visur ir labi uzbrucēji un vienu izvēlēties ir grūti. Savā Otavas "Senators" klubā viņš izcēla kapteiņa palīgu Marku Borovecki, pret kuru "spēlēt nav nekāds prieks".

Kolumbusas kluba vārtsargam no pirmā gada NHL prātā uzreiz atausa Tampabejas "Lightning" krievu uzbrucējs Ņikita Kučerovs. "Joprojām atceros vārtus, ko viņš man iemeta, bet joprojām nevaru saprast, kā viņš to izdarīja," atzīst Elvis, kuram no pasaules čempionāta prātā palicis arī ASV uzbrucējs Patriks keins, kurš šo sezonu aizvadīja Čikāgas "Blackhawks" rindās. Vārtsargs saka, ka nebaidās no viņiem, bet atšifrēt šos pretinieku uzbrucējus ir ļoti grūti.

Merzļikins Latvijas izlases rindās aizvadījis tieši 50 spēles, kamēr Balcers 15 mačos ticis pie 15 (5+10) rezultativitātes punktiem.