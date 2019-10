'Mogo' dalību Kontinentālajā kausā sāk ar uzvaru pār Rumānijas čempioni

Latvijas čempione hokejā "Mogo" piektdien ar uzvaru sāka Starptautiskās Ledus hokeja federācijas (IIHF) Kontinentālā kausa otro kārtu, Brovari pilsētā Kijevas pievārtē C apakšgrupas spēlē ar rezultātu 5:3 (2:0, 1:0, 2:3) pārspējot Rumānijas čempioni Brašovas "Corona", ziņo klubs.

"Mogo" hokejisti vadībā izvirzījās spēles 16 .minūtē pēc Vladimira Mamonova metiena. Pirmās trešdaļas pēdējā minūtē pretinieku vārtsargu Patriku Polcu pārspēja arī Edgars Kurmis un pirmajā pārtraukumā Latvijas čempioni devās ar divu vārtu pārsvaru.

Turklāt divas minūtes pirms otrās trešdaļas beigām Gatis Gricinskis panāca jau rezultātu 3:0.

Trešās trešdaļas pirmajā pusē abas komandas guva kopā četrus vārtus. Vispirms Gergo Biro iemeta pirmo ripu Renāra Kazanova sargātajos vārtos, samazinot rezultāta starpību. Nepagāja pat pilnas divas minūtes, kad Gricinskis ar metienu gar vārtu kreiso stabu atjaunoja trīs ripu pārsvaru.

Pavlo Borisenko ar šķīlienu no zilās līnijas guva otros vārtus "Corona" labā. Vēl pēc divām minūtēm Kazanovam neizdevās piespiest ripu pie ledus pēc Gergo Biro metiena, un Kodijs Faulijs "Mogo" pārsvaru samazināja līdz minimumam.

Rumāņu cerības panākt neizšķirtu gaisināja Otto Biro noraidījums. Vairākuma pašās beigās Andris Siksnis bija veiklākais "Corona" vārtu priekšā, un Polca atvairīto ripu meta vārtos, kas ļāva "Mogo" izcīnīt uzvaru ar rezultātu 5:3.

"Corona" ir trīskārtēja Rumānijas čempione, vietējās meistarsacīkstēs triumfējot arī šogad.

Sestdien "Mogo" tiksies ar Serbijas čempioni Belgradas "Crvena Zvezda", bet svētdien mēros spēkus ar turnīra saimnieci Doņeckas "Donbass", kas uzskatāma par rīdzinieku sīvāko konkurenti šajā turnīrā.

C grupas uzvarētāja iekļūs trešā posma F grupā, kur to sagaida Atirau "Beibaris" (Kazahstāna), Grodņas "Neman" (Baltkrievija) un Krakovas "Cracovia" (Polija). Šīs grupas spēles notiks no 15. līdz 17. novembrim Krakovā.

Finālturnīrā, kas notiks no 10. līdz 12. janvārim, iekļūs pa divām komandām no trešā posmā grupām. Kontinentālā kausa uzvarētāja iegūs tiesības 2020./2021. gada sezonā spēlēt IIHF Čempionu līgā.

Iepriekšējā sezonā Kontinentālajā kausā triumfēja Kazahstānas komanda Kokšetau "Arlan". Kontinentālā kausa priekšpēdējo jeb trešo kārtu sasniedza Latvijas čempione "Kurbads", kas grupā ieņēma trešo vietu un finālposmam nekvalificējās.