'Mogo/LSPA' un 'Liepāja' komandas sasniedz Baltijas līgas finālturnīru

Latvijas klubi "Mogo"/LSPA un "Liepāja" aizvadītās nedēļas nogalē Baltijas Hokeja līgā izcīnīja uzvaras un sasniedza finālturnīru.

Sanda Ozoliņa vārdā nosauktajā grupā "Mogo"/LSPA pirmajā mačā ar 7:2 (2:0, 3:1, 2:1) uzvarēja Kauņas "Hockey" vienību.

Divi vārti Latvijas komandā Elvisam Želubovskim, kamēr vēl pa reizei precīzi bija arī Jānis Straupe, Lauris Rancevs, Renārs Krastenbergs, Gatis Gricinskis un Elvis Kaimiņš.

Uzvarētāju rindās par labāko spēlētāju tika nosaukts aizsargs Renārs Demiters, bet Kauņas vienībā šo godu ieguva Remigijs Guoga.

Svētdien "Mogo"/LSPA bija plānojusi aizvadīt spēli ar vietējo "Valk 494" komandu, bet laikraksts "Postimees" vēsta, ka mačs nav aizvadīts Covid-19 dēļ. "Postimees" sīkāku informāciju nesniedza, taču sabiedriskās raidorganizācijas ziņu portāls "Err.ee" vēsta, ka pirms dueļa četriem Tartu komandas spēlētājiem noteica saslimšanu ar Covid-19.

Šī iemesla dēļ turnīra direktorāts šonedēļ pulcēsies uz tikšanos, lai vienotos, kuras komandas no šīs grupas sasniegušas finālturnīru.

Abas komandas šajā spēlē cīnītos par pirmo vietu grupā, jo igauņi Kauņas komandu iepriekš sagrāva ar 10:4.

Tikmēr Dariusa Kasparaiša vārdā nosauktajā Viļņas grupā "Liepāja" sestdien ar 11:2 (4:0, 2:1, 5:1) sagrāva "Everest" no Igaunijas.

Šajā spēlē Egīls Kalns izcēlās ar "hat-trick" un rezultatīvu piespēli, bet Bruno Zabis atzīmējās ar vārtiem un trim rezultatīvām piespēlēm.

Svētdien liepājnieki ar 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) pieveica Lietuvas komandu Viļņas "Hockey Punks".

Vārtus Liepājas klubā guva Māris Miezis, Ričards Fomins un Raivo Freidenfelds.

Uzvara arī otrajā spēlē liepājniekiem garantēja uzvaru grupā.

Grupu turnīros Tartu un Viļņā noskaidrojās četras labākās komandas, kas decembra vidū jaunuzceltajā Rēzeknes ledus hallē spēkosies finālturnīrā. Noslēdzošo kārtu sasniedza katras grupas divas labākās komandas.

Latvijas Hokeja federācija (LHF) ziņo, ka turnīra laikā stingri tika ievērotas epidemioloģiskās prasības un komandas pieturējās pie izstrādātā Covid 19 protokola - atsevišķs stāvs viesnīcā un restorānā, nodalītas komandas zonas arēnā, masku valkāšana un citas prasības, kas nodrošināja drošu turnīra aizvadīšanu.

Turnīra "Final Four" norisināsies no 18.līdz 20.decembrim Rēzeknes jaunajā ledus hallē. Četras labākās pirmās kārtas komandas aizvadīs viena apļa turnīru. Baltijas Hokeja līgas čempions tiks noskaidrots pēc rezultātiem "Final Four" turnīrā.

Šīs sezonas Baltijas Hokeja līgas uzvarētājs saņems čempiona kausu un medaļas. Pēc "Final Four" turnīra tiks noteikts arī labākais vārtsargs, aizsargs, uzbrucējs un Baltijas Hokeja līgas vērtīgākais spēlētājs.

Iepriekšējās trijās sezonās Latvija, Lietuvas un Igaunijas hokeja federācijas kopīgi rīkoja Baltijas izaicinājuma kausa izcīņas posmus. Visos turnīros uzvarētāju laurus plūca Latvijas klubu izlase.