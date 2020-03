NHL neizslēdz Stenlija kausa izcīņas izslēgšanas spēles augustā

Nacionālās hokeja līgas (NHL) amatpersonas joprojām vēlas pabeigt regulāro sezonu un sarīkot pilnu izslēgšanas spēļu ciklu pat tādā gadījumā, ja jaunā koronavīrusa Covid-19 pandēmijas dēļ Stenlija kausa ieguvējs noskaidrosies augustā, piektdien, 27. martā, paziņoja NHL.

NHL komisāra vietnieks Bils Deilijs sacīja, ka līga ir lūgusi arēnas pietaupīt pieejamību līdz augusta beigām, kad, pateicoties Tokijas olimpisko spēļu atlikšanai, ir atbrīvojušās televīzijas pārraižu iespējas.

"Es domāju, ka ar laiku mēs esam atzinuši, ka mums varētu būt lielāks pauzes logs, nekā sākotnēji domājām par vasaras mēnešiem, un ka mums ir jāpabeidz lietas, lai būtu gatavi pilnai regulārajai sezonai nākamajā gadā," Deilijs teica.

"Atkarībā no tā, kā viss noritēs, mēs labprāt vēlētos spēlēt jau pavasarī, un tad, ja mums nāksies to darīt arī vasaras sākumā, mēs labprāt to vēlētos. Tomēr es nedomāju, ka mēs esam pietiekami tālu, lai saprastu, kas būs tad, šajā brīdī."

"Mēs domājam, ka, ja mums to vajadzētu, mums ir jābūt iespējai spēlēt augustā. Ja mums tad būs jāspēlē, mēs atradīsim veidus, kā spēlēt," viņš piebilda.

Tikai trīs NHL spēlētāji ir saslimuši ar koronavīrusu – divi no Rūdolfa Balcera pārstāvētā Otavas "Senators" un viens – no Kolorado "Avalanche".

Deilijs saka, ka dažiem spēlētājiem analīzēs vīruss nav konstatēts, bet citām rezultāti vēl nav zināmi.

"Mēs strādājam pie NHL sabiedrības vispārējās veselības, un es domāju, ka, ņemot vērā visus apsvērumus, mēs esam samērā veseli, klauvējam pie koka," sacīja NHL komisāra vietnieks.

Deilijs mazināja dažu spēlētāju raizes, ka pēc karantīnas viņi nebūs formā, ja NHL sezona atgriezīsies tieši ar izslēgšanas spēlēm. Citi vēlas iespēju spēlēt pēdējos regulārā čempionāta mačus, lai mēģinātu tikt pie izslēgšanas spēļu vietas.

"Būs pietiekama laika treniņnometne ar spēju atgriezties pie ātruma," sacīja Deilijs.

"Runājot par pirmo jēgpilno spēli, es nevaru pateikt, kā tā izskatīsies, bet mēs noteikti saprotam vēlmi un bažas par lēkšanu atpakaļ sezonā tūlīt pat."

NHL pauze sākās 12. martā, nedaudz vairāk kā trīs nedēļas pirms divu mēnešu izslēgšanas spēlēm.