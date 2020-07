NHL un NHLPA apstiprina vienošanos atsākt sezonu 1.augustā

Nacionālās hokeja līgas (NHL) valde un līgas spēlētāju arodbiedrība (NHLPA) piektdien parakstīja vienošanos, kas paver ceļu koronavīrusa pandēmijas ietekmētās sezonas atsākšanai 1.augustā, ziņo NHL.

NHL un spēlētāju asociācija jau iepriekš bija vienojušās par sezonas atsākšanu 1.augustā, taču šī vienošanās bija jāapstiprina līgas valdei un NHLPA izpildkomitejai.

Vienošanās dokumentu pakete ietver arī koplīguma pagarināšanu uz četriem gadiem, kas ietvers arī 2025.26.gada sezonu.

"Šodien NHL un NHLPA paziņoja par nozīmīgu vienošanos, kas ietver šā brīža neskaidrību risinājumu, 2019./2020.gada sezonas pabeigšanas ietvaru un mūsu līgas ilgstošas ??ilgtermiņa izaugsmes pamatus," piektdien sacīja NHL komisārs Gerijs Betmens.

"Mēs visi esam smagi strādājuši, lai mēģinātu novērst Covid-19 riskus, un zinām, ka veselība un drošība ir un arī turpmāk būs mūsu prioritātes," viņš uzsvēra.

Turklāt jaunajā NHL un NHLPA koplīgumā ir iekļauta klauzula, kas ļauj spēlētājiem sacensties 2022. un 2026.gada olimpiskajās spēlēs, lai gan tas vēl ir ir jāapstiprina arī Starptautiskajai Hokeja federācijai (IIHF).

2018.gada olimpiskā hokeja turnīrā Dienvidkorejā NHL spēlētāji nepiedalījās.

Pirmdien tiks atklātas treniņnometnes, kurām sekos 24 komandu turnīrs, kas notiks divās Kanādas pilsētās - Edmontonā un Toronto.

Spēlētāji savu piekrišanu sezonas atsākšanas plānam oficiāli apstiprināja trīs dienu balsošanā, kas beidzās piektdien.

"Šī vienošanās ir nozīmīgs solis uz priekšu spēlētājiem un īpašniekiem, kā arī mūsu spēlei šajā grūtajā un nenoteiktajā laikā," sacīja NHLPA izpilddirektors Donalds Fērs.

Treniņnometņu uzsākšana nākamnedēļ notiks četrus mēnešus pēc spēļu pārtraukšanas koronavīrusa pandēmijas dēļ.

Komandas 26.jūlijā dosies uz Edmontonu un Toronto, kur kvalifikācijas kārta, kam jānoskaidro Stenlija kausa izslēgšanas spēļu dalībnieki, sāksies 1.augustā.

Treniņnometnes komandas aizvadīs savās mājās, bet sacensības atsāksies Kanādas pilsētās ar 12 Austrumu konferences komandām Toronto un 12 vienībām no rietumiem Edmontonā, kur oktobrī notiks arī Stenlija kausa fināls.

Četri labākie klubi katrā konferencē savā starpā noskaidros izsēšanas kārtību, bet komandas, kas ieņem piekto līdz 12.vietu, tiksies sērijā līdz trim uzvarām, lai noteiktu četrus kvalifikācijas dalībniekus, kuri pēcsezonas turnīra atklāšanas kārtā jau tradicionālajā sērijā līdz četrām uzvarām tiksies ar četrām izsētajām komandām.

Spēlētājiem nākamo triju dienu laikā ir rakstiski jāinformē savas komandas, ja viņi vēlas atteikties doties laukumā atlikušajā sezonas daļā.

Katrā komandā "drošās zonas" karantīnas burbulī varēs atrasties 52 cilvēki, kuru vidū drīkstēs būt līdz 31 spēlētājam.

Ikvienam klubu spēlētājam un personāla darbiniekam katru dienu būs jāiziet Covid-19 pārbaudes - 24 komandām ar 52 cilvēkiem katrā klubā. Tas nozīmē 1248 pārbaudes katru dienu, sākot no komandu ierašanās līdz to izkrišanai no turnīra.

NHL iepriekš ziņoja, ka 35 spēlētājiem aptuveni 3000 testos ir konstatētas pozitīvas Covid-19 analīzes.

Stenlija kauss kādā no Kanādas pilsētām pēdējo reizi tika pasniegts 2011.gadā, kad Bostonas "Bruins" pārspēja Vankūveras "Canucks".

Līga un spēlētāju arodbiedrība arī vienojās, ka izslēgšanas spēles nenotiks tradicionālajā spēļu režģī, kad katra komanda zina, ar kura pāra uzvarētāju aizvadīs nākamās kārtas mačus, bet komandas pēc katras kārtas tiks izsētas no jauna.

Austrumu konferencē sezonu turpinās Bostonas "Bruins", Tampabejas "Lightning", Vašingtonas "Capitals", Filadelfijas "Flyers", Pitsburgas "Penguins", Karolīnas "Hurricanes", Ņujorkas "Islanders", Ņujorkas "Rangers", Toronto "Maple Leafs", Kolumbusas "Blue Jackets", Floridas "Panthers" un Monreālas "Canadiens".

Rietumu konferencē sezonu turpinās Sentluisas "Blues", Vegasas "Golden Knights", Kolorādo "Avalanche", Dalasas "Stars", Edmontonas "Oilers", Nešvilas "Predators", Vankūveras "Canucks", Kalgarī "Flames", Vinipegas "Jets", Minesotas "Wild", Čikāgas "Blackhawks" un Arizonas "Coyotes".

Austrumu konferencē par izsētajām vietām cīnīsies "Bruins", "Lightning", "Capitals" un "Flyers", bet kvalifikācijas turnīrā ar astoņām komandām tiksies šādi pāri: "Penguins" pret "Canadiens", "Hurricanes" pret "Rangers", "Islanders" pret "Panthers" un "Blue Jackets" pret "Maple Leafs".

Rietumu konferencē par izsētajām vietām cīnīsies "Blues", "Golden Knights", "Avalanche" un "Stars", bet kvalifikācijas turnīru ar astoņām komandām tiksies šādi pāri: "Oilers" pret "Blackhawks", "Predators" pret "Coyotes", "Canucks" pret "Wild" un "Flames" pret "Jets".

NHL komandu apcirkņos šajā sezonā ir pieci Latvijas hokejisti: vārtsargi Elvis Merzļikins un Matīss Kivlenieks (Kolumbusas "Blue Jackets"), kā arī uzbrucēji Teodors Bļugers (Pitsburgas "Penguins"), Zemgus Girgensons (Bufalo "Sabres") un Rūdolfs Balcers (Otavas "Senators"). Girgensonam un Balceram NHL sezona jau ir beigusies.