NHL utopiskās vēlmes – sezona sākas 1. janvārī ar ierobežotu skatītāju skaitu

Nacionālās hokeja līgas (NHL) klubi vēlas jauno regulāro sezonu sākt jau 1. janvārī, spēles aizvadīt savās arēnās, nevis "burbuļos", turklāt uz mačiem varēs nākt ierobežots skaits līdzjutēju, vēsta TSN.

Pagaidām nav zināms, kad varētu sākties NHL jaunā sezona, jo saistībā ar Covid-19 "otro vilni" daudziem klubiem pagaidām nav skaidrības arī par treniņu iespējām, nerunājot nemaz par spēļu aizvadīšanu. Līdz ar to NHL ar klubiem un hokejistiem vēl nav pat formali vienojušies par turnīra formātu un datumiem.

Ceturtdien visas iesaistītās puses savā starpā veikušas diskusijas – klubu īpašniekiem bijusi sava video konference, bet NHL Spēlētāju asociācijai sava video konference. Lai gan nekādu oficiālu piedāvājumu neviena no pusēm nav izteikusi, vienojošais ir vēlme spēles uzsākt savās arēnās, nevis "kaut kādos burbuļos", ziņo TSN, atsaucoties uz saviem avotiem.

Kā zināms, NHL iepriekšējo sezonu komandas noslēdza "burbulī" Edmontonā un Toronto. Stenlija kausa izšķirošo spēļu aizvadīšana bez līdzjutējiem šajās divās Kanādas pilsētās NHL izmaksāja 75-90 miljonus ASV dolāru.

Tieši iespējamie lielie zaudējumi attur klubus no vēlmes rīkot "burbuļos", tā vietā meklējot citus variantus, kā spēlēt komandu mājvietās. Lai izvairītos no tālākiem ceļojumiem, iespējamas izmaiņas NHL divīzijās, vairāk sadalot komandas pa reģioniem. Viena no idejām esot pat par atsevšķas Kanādas komandu divīzijas izveidi.

Lai gan ASV šobrīd ir rekordaugsta Covid-19 izplatība, NHL klubi vēlas tribīnēs redzēt skatītājus. Tomēr tas atkarīgs no katra reģiona, ko pieļauj vietējās varas iestādes. Līdzjutēju klātbūtne vismaz kaut nedaudz atvieglos klubu budžetus, uzsver TSN.

Ja daudzos jautājumos ir neskaidrības, visas puses ir sapratušas, ka sezona būs saīsināta un regulārajā čempionātā nebūs 82 spēles katrai komandai. Izstrādāti dažādi sezonas varianti, kas paredz 62, 60, 56 un pat tikai 48 spēles regulārajā čempionātā.

Saīsinātā sezona ietekmēs arī hokejistu atalgojumu. Jau šobrīd zināms, ka hokejisti saņems ne vairāk par 72% no nākamajā sezonā paredzētā atalgojuma.