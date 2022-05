'Oilers' ielaiž no otras laukuma puses, bet trešo reizi pārspēj 'Flames'

Nacionālās hokeja līgas (NHL) Stenlija kausa izcīņas Rietumu konferences otrajā kārtā trešo panākumu otrdien svinēja Edmontonas "Oilers", kas savā laukumā ar 5:3 (3:0, 0:2, 2:1) pieveica Kalgarī "Flames".

Sērijā līdz četrām uzvarām "Oilers" izvirzījās vadībā ar rezultātu 3-1.

Pa diviem vārtiem "Oilers" labā sērijas ceturtajā spēlē guva Raiens Nūdžents-Hopkinss un Evanders Keins. Tieši Nūdžents-Hopkinss guva pirmos vārtus, saņemot neprecīzu piespēli no "Flames" komandas vārtsarga Jakoba Markstrema.

Savukārt viens trāpīgs raidījums bija Zeka Haimana kontā, bet ar divām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Leons Draizaitls un Konors Makdeivids.

"Flames" rindās, kas mača gaitā spēja atspēlēties no 0:3, vārtus guva Elīass Lindholms, Mikaels Baklunds un Rasmuss Andersons. Andersons vārtus guva mazākumā, metienu izpildot no savas laukuma puses. 40 gadus vecais Maiks Smits to pārsteidzošā kārtā ielaida savā "cietoksnī".

Talk about a long range STUNNER from the Flames 🔥

Rassmus Andersson slaps it the length of the ice against the Oilers. pic.twitter.com/7I5pYfImyb