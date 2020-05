'Olimp' hokeja komandai Kontinentālā kausa izcīņā var būt cita izspēles kārtība

Starptautiskās Hokeja federācijas (IIHF) padome citu priekšlikumu 2020./21.gada sezonai starpā trešdien videokonferencē paredzēja koncentrētāku izspēles sistēmu Kontinentālā kausa dalībniekiem, kuru vidū nākamsezon plāno būt arī pirmajā vietā Latvijas čempionātā finišējušie Rīgas "Olimp" hokejisti, kā arī lēma par 2022.gada olimpisko spēļu Pekinā kvalifikāciju sievietēm, tiek ziņots IIHF tīmekļa vietnē.

Jau ziņots, ka IIHF piedāvā Rīgā un Minskā gaidāmo 2021.gada pasaules čempionātu sākt divas nedēļas vēlāk, apsver čempionātu sākt nevis 7., bet gan 21.maijā, savukārt čempioni tiktu noskaidroti 6.jūnijā.

Citu videokonferencē apstiprināto priekšlikumu vidū ir vēl vismaz divi, kas ietekmēs Latvijas hokeju.

2021.gada IIHF Kontinentālajam kausam, kurā dalību savā debijas sezonā nodrošināja Rīgas "Olimp", paredzēts jauns formāts. Priekšlikums ir turnīru saīsināt, izslēdzot atklāšanas kārtas posmu un turnīru aizvadot trīs posmos, sākot ar kvalifikācijas kārtu no 2020. gada 16. līdz 18.oktobrim. Tam sekotu grupu posms ar 16 komandām, kas sadalītas četrās grupās. To uzvarētāji tiksies fināla kārtā no 2021.gada 8. līdz 10.janvārim.

Turnīra organizatoriem un komandām, kas piedalās turnīrā, tiks atvēlēta īpaša atkāpe. Turnīra organizatori drīkstēs atcelt turnīru astoņas nedēļas pirms starta, neiedzīvojoties sankcijās. Tāpat komandas varēs atteikties no dalības tādā pašā termiņā. Gadījumā, ja turnīru nevarēs izspēlēt, nākamajā raundā iekļūs augstāk izsētais klubs.

Iesniegts jauns priekšlikums arī par trīs posmu olimpisko kvalifikāciju sievietēm. Pilns sieviešu olimpisko spēļu kvalifikācijas spēļu grafiks tiks publiskots līdz kongresam. Priekšlikums ietver triju pēdējo kvalifikācijas turnīru pārcelšanu no 2021.gada februāra uz augustu, rīkojot tos vienlaikus ar vīriešu olimpiskās kvalifikācijas turnīriem.

Šie un citi priekšlikumi tiks virzīti balsošanai IIHF dalībvalstu nacionālajām federācijām 2020.gada IIHF ārkārtas kongresā, kas ir paredzēts virtuālā formātā 24.jūnijā.