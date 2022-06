Pasaules labākais sportists šobrīd atkal varētu būt hokejists

Nacionālā hokeja līga (NHL) šobrīd ir ļoti stabilā situācijā, jo komandu konkurētspēja ir augsta, čempionātā netrūkst augsta līmeņa spēlētāju, bet Edmontonas "Oilers" zvaigzne Konors Makdeivids ar savu sniegumu aizvadītajā sezonā varētu būt kļuvis par šī brīža labāko sportistu pasaulē.

Nav viena veida, kā noteikt to, kurš ir labākais sportists pasaulē. Katrs to dara pēc savas mērauklas. Kādam svarīgi ir izcīnītie čempionu tituli un individuālās trofejas, bet cits vērtē tikai individuālo sniegumu. Makdeivida arguments bija 2022. gada Stenlija kausa izcīņā parādītais. Tik rezultatīvs viņš nebija redzēts kopš Veina Grecka un Mario Lemjē laikiem. Ja mūsdienu hokejā kādam izdodas atkārtot šo divu leģendu paveikto, to var uzskatīt par kaut ko unikālu. Turklāt Makdeividam izdevās arī kaut kas tāds, ko šie divi leģendārie hokejisti nespēja izdarīt.