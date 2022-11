Bijušajam Latvijas hokeja izlases aizsargam Oļegam Sorokinam pirmais profesionālais klubs Eiropā bija Somijas otrajā līgā. Savā otrajā sezonā viņš komandā spēlēja ar vēl trim Latvijas hokejistiem, un jaunākajā sarunu šova "eXi" epizodē Sorokins neslēpa - gājis jautri.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Sorokins karjeru Eiropā sāka Somijas klubā "Hermes" un aizvadīja atzīstamu pirmo sezonu, tāpēc tajā uzsāka arī otro. Klubs, ņemot vērā ievērojamo Sorokina pienesumu, uz komandu starpsezonā uzaicināja vēl trīs latviešus - Andreju Ignatoviču, Arti Ābolu un Juri Klodānu.

"Atbraucam uz klubu, bet nomainījies treneris. Atnāca treneris, kurš pirms tam bija trenējis juniorus. Viņš lika skriet, bliezt un dot iekšās," šāds stils Sorokinam un pārējiem latviešiem īsti negāja pie sirds. Vienā no mačiem galvenais treneris nosēdinājis Sorokinu rezervē, kas aizsargam nešķitis pieņemami, tāpēc viņš savu neapmierinātību izrādījis teatrāli. Tas savukārt neesot paticis trenerim.

"Oleg, you can go! (Oļeg, tu vari doties prom!)" uzbļāvis treneris, uz ko Sorokins necenzēti atbildējis: "No f****ng problem! (Nekādu problēmu!)"

Pēc šī mača latvieši paņēmuši uz krūts arī grādīgos dzērienus, bet nākamajā dienā viņiem bija tikšanās ar kluba vadība, kurā hokejisti izteica ultimātu.

Sporta sarunu šovs "eXi" ir Jāņa Celmiņa un "Sportacentrs.com" veidots raidījums, kas katru otro ceturtdienu skatāms "TV4" kanālā, bet pēcāk arī portālā "Sportacentrs.com". Tajā bijušie sportisti (ceturtajā sezonā tie ir Kaspars Gorkšs, Jānis Blūms un Oļegs Sorokins) apskata aktuālus sporta notikumus caur bijušo atlētu prizmu.