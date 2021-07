Prokops kļūst par pirmo hokejistu NHL, kurš atklāj, ka ir homoseksuāls

19 gadus vecais Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandas Našvilas "Predators" aizsargs Lūks Prokops kļuvis par pirmo spēlētāju ar NHL līgumu, kurš publiski atklājis savu homoseksualitāti, ziņo Ziemeļamerikas mediji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Līdz šim ne starp aktīvajiem, nedz karjeru noslēgušajiem NHL hokejistiem nav bijis neviens spēlētājs, kurš publiski veic šādu paziņojumu. 19 gadus vecais Prokops pirmdien to paveica sociālajā vietnē "Instagram".

"Esmu veicis vērā ņemamu ceļu, nonākot šajā punktā manā dzīvē, bet es nevarētu būt vēl priecīgāks par manu lēmumu atklāt savu seksuālo orientāciju," raksta Prokops. "No agra vecuma esmu sapņojis kļūt par NHL spēlētāju, un ticu, ka autentiska dzīve palīdzēs man ledus hallē un uzlabos iespējas piepildīt manus sapņus."

1,94 metrus garais aizsargs dzimis Kanādas pilsētā Edmontonā. 2020. gada jauno spēlētāju draftā viņu trešajā kārtā, ar 73. kopējo numuru izvēlējās Našvilas "Predators" komanda. Pagājušā gada decembrī Prokops ar klubu parakstīja "entry-level" līgumu uz trim gadiem, bet 2020./2021. gada sezonu pavadīja Rietumu hokeja līgas (WHL) komandā Kalgari "Hitmen".

Prokops lēmumu atklāt savu seksuālo orientāciju pieņēmis aprīlī, kad WHL sezonu pārtrauca Covid-19 pandēmija, hokejists atklāja medijam ESPN. Aizsargs uzskata, ka viņš pagājušajā sezonā piedzīvojis grūtības laukumā, bet šāds solis atvieglos viņam prātu un ļaus rādīt savu labāko sniegumu. Sezonas laikā Prokops bieži vien slēpis savu telefonu no komandas biedriem.

"Predators" klubs pirmdien arī publicējis paziņojumus, atbalstot savu hokejistu, bet vienības kapteinis Romans Josi atklāja "NHL.com", ka "komanda ir ļoti lepna par viņa veikto soli."

Hokejists jau pērn ar šo vēsti dalījās ar dažiem ģimenes locekļiem un komandas biedriem, bet jūnijā to atklāja arī "Predators" kluba vadības pārstāvjiem. Prokops klāsta, ka klubs viņu ļoti atbalstījis, it īpaši to uzsverot par ģenerālmenedžera asistentu Braienu Poli, ar kuru viņš aprunājās vispirms.

Prokops pieminējis, ka viņa lēmumu nav ietekmējis Karlis Nasibs. Lasvegasas "Raiders" aizsardzības spēlētājs jūnijā kļuva par pirmo aktīvo Nacionālās futbola līgas (NFL) spēlētāju, kurš atklājis savu homoseksualitāti.

"LA Galaxy" komandas futbolists Robijs Rodžers 2013. gadā kļuva par pirmo sportistu kādā no Ziemeļamerikas augstākajām sporta spēļu līgām, kurš veicis šādu soli. Drīz vien viņa pēdās sekoja Džeisons Kolinss, kurš paziņojumu veica pēc 2012./2013. gada sezonas, bet karjeru noslēdza 2014. gadā Ņūdžersijas "Nets" rindās.