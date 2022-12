'Putin's Team' izveidotājs Ovečkins gūst savus 800. vārtus NHL karjerā

Krievijas diktatora Vladimira Putina piekritējs Aleksandrs Ovečkins otrdien, 13. decembrī, kļuva tikai par trešo hokejistu Nacionālās hokeja līgas (NHL) vēsturē, kurš karjeras laikā sasniedzis 800. gūto vārtu robežu.

Ovečkins otrdien guva trīs vārtus, palīdzot Vašingtonas "Capitals" ar 7:3 pieveikt Čikāgas "Blackhawks". Ovečkins pirmajā periodā guva divus vārtus, bet savus 800. vārtus karjerā guva trešajā periodā.

Līdz šim 800 vārtu robežu NHL regulārajā čempionātā bija spējuši sasniegt tikai leģendārie Veins Greckis un Gordijs Hovs. Tomēr Ovečkins ir vienīgais, kurš to paveicis, visu karjeru aizvadot vienā klubā.

Hovs kā pirmais NHL spēlētājs nozīmīgo robežu sasniedza 1980. gada 29. februārī, bet karjeru noslēdza ar 801 gūto vārtu, tādējādi tuvākajā laikā NHL vārtu guvēju sarakstā viņu apsteigs Ovečkins. Līderis ar 894 vārtiem ir Greckis, kurš nozīmīgo robežu sasniedza 1994. gada 20. martā.

Ovečkins, kuram netrūkst pielūdzēju arī Latvijā. 2017. gadā, kad Putins un Krievija jau bija okupējusi Ukrainai piederošo Krimu, Ovečkins uzņēmās atbalstīt "savu vadoni" un izveidoja "Putin's team".

"Esmu drošs, ka te ir daudzi Putina atbalstītāji. Apvienosimies un parādīsim visiem spēcīgu un vienotu Krieviju. Šodien es vēlos paziņot, ka radu sabiedrisko kustību ar nosaukumu "Putin's Team". Esmu lepns būt daļa no tādas komandas, tas ir līdzīgi sajūtām, kad tu uzvelc Krievijas izlases krekliņu, zinot, ka tev līdzi jūt visa valsts," toreiz rakstīja hokejists. Vēlāk viņš amerikāņu medijiem skaidroja savu nostāju politiskajos jautājumos. "Es necenšos būs politiķis vai kas tāds. Es vienkārši atbalstu savu prezidentu un savu valsti, jo esmu no turienes. Zināt, ja cilvēki no ASV dodas uz Krieviju, viņus uztrauc, kas notiek ASV. Tāpat man rūp, kas notiek Krievijā, jo tās ir manas mājas un no turienes es esmu."

2014. gadā Ovečkins atbalstīja Krimas aneksiju. Drīz pēc Krimas ieņemšanas viņš sociālajos tīklos ierakstīja: "Mūsu vectēvi un vecmātes piedzīvoja visas fašisma šausmas. Nepieļausim to mūsdienās!"

Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā Ovečkins vairs neuzdrošinājās paust skaidru atbalstu diktatoram Putinam vai, tieši pretēji, viņu nosodīt, bet vēlāk NHL vai tās spēlētāji par Krievijas agresiju izvairījās runāt - šī tēma Ziemeļamerikas laukumos ir tabu.

"Lūdzu, nekādu karu. Nav svarīgi, kas karo, Krievija, Ukraina, citas valstis, mums ir jādzīvo mierā," neilgi pēc kara sākuma teica Ovečkins un piebilda, ka viņš nevar kontrolēt karu. "Tas nav manā varā. Ceru, ka drīz tas beigsies un abās zemēs būs miers."

Ovečkins, izvairīgi atbildot uz jautājumiem, atzina, ka "situācija ir smaga" un viņam ir "daudz draugu gan Krievijā, gan Ukrainā". Tomēr atbalstu Putinam viņš turpina joprojām paust ārpus mikrofoniem vai ieslēgtām TV kamerām, jo "Instagram" profilā titulbildē viņš redzams kopā ar Putinu.