Šilovs veicina vēsturisku 'Canucks' fārmkluba uzvaru

Latvijas hokeja izlases vārtsargs Artūrs Šilovs svētdien palīdzēja Amerikas Hokeja līgas (AHL) komandai Abotsfordas "Canucks" izcīnīt pirmo uzvaru kopš vienības pārcelšanās uz tās jauno mājvietu.

Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandas Vankūveras "Canucks" fārmklubs izbraukumā ar rezultātu 3:2 (0:0, 2:2, 0:0, 0:0, 1:0) pēcspēles metienos pārspēja Ontario "Reign" komandu.

Uzvarētāju vārtos sekmīgu spēli aizvadīja Artūrs Šilovs, kurš atvairīja 34 no 36 laukuma saimnieku metieniem. Vārtsargs, kurš iepriekšējā, debijas sezonā AHL piedalījās vienā spēlē, izcīnīja savu pirmo panākumu šajā čempionātā.

Tā bija arī pirmā uzvara par Abotsfordas "Canucks" nodēvētajai vienībai. Komanda gan formāli turpina pildīt iepriekšējā "Canucks" fārmkluba Jutikas "Comets" funkcijas.

"Nevaru pat aprakstīt, cik neticamas man bija sajūtas," kluba mājaslapā citēts Šilovs. "Cīnījāmies viscaur spēlei. Tas nebija viegli, un mēs nopelnījām katru iespēju. Strādāju smagi katru treniņu, un mans smagais darbs šonakt atalgojās."

Hokejistu pēc spēles slavēja vienības galvenais treneris Trents Kals: "Esmu sajūsmā par jauno puisi. Artūrs izskatījās ļoti labi. Man patika, kā viņš pārvietojās vārtos no vienas puses uz otru. Viņam bija milzīga loma "bullīšos", veicot lieliskus tvērienus."

Heck of a way to earn your first AHL win!

Congrats Arturs Silovs on getting the first win in #AbbotsfordCanucks history! pic.twitter.com/huwjCk4ZIf