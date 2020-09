'Stars' ar uzvaru sāk Stenlija kausa finālu

Ar Dalasas “Stars” hokejistu uzvaru sestdien sākās Nacionālās hokeja līgas (NHL) Stenlija kausa izcīņas finālsērija.

Stenlija kausa izcīņas finālsērijas pirmajā spēlē “Stars” hokejisti ar rezultātu 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) pārspēja Tampabejas “Lightning” vienību.

Viens no “Stars” uzvaras kaldinātājiem bija vārtsargs Antons Hudobins, kurš atvairīja 35 no 36 pretinieku metieniem. 22 no šiem metieniem viņš atvairīja trešajā ceturtdaļā.

Sestajā minūtē Džoels Henlijs izvirzīja vadībā “Stars” vienību, bet septiņas minūtes vēlāk Jani Gurdē rezultātu izlīdzināja. Nākamie vārti tika gūti 20 minūtes vēlāk, kad Džeimijs Oleksjaks atguva vadību Dalasas komandai. 28 sekundes pirms otrā perioda beigām Joels Kiviranta dubultoja “Stars” pārsvaru, bet mača izskaņā Džeisons Dikinsons ripu raidīja tukšos vārtos un panāca mača gala rezultātu.

Sērijas nākamā spēle notiks pirmdien.