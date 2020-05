Tas bija vājprāts – Minskas 'Dinamo' aizsargs Granjani par Covid-19 situāciju Baltkrievijā

Kontinentālās hokeja līgas (KHL) kluba Minskas "Dinamo" kanādiešu aizsargs Marks Andrē Granjani (attēlā pa labi) neslēpj sašutumu par Baltkrievijas realizēto politiku saistībā ar Covid-19 un notiekošo Aleksandra Lukašenko vadītajā valstī sauc par vājprātu, vēsta ārzemju masu mediji.

Granjani līgums ar Baltkrievijas klubu beidzās 30. aprīlī. Viņš bija pēdējais leģionārs, kurš pameta Baltkrievijas kluba treniņu vietu un tikai pandēmijas laikā atgriezās savā dzimtenē Kanādā.

"Tas bija vājprāts. Tu nezini, kas īsti notiek. Runāju ar radiniekiem Kanādā, man ir radinieki Itālijā. Redzu, kā reaģē citās valstīs. Bet mēs bijām valsī, kas pilnīgi neko nedarīja," atsaucoties uz Kanādas radio, ziņo Baltkrievijas mediji. "Pirmās nedēļas vispār bija bez izmaiņām. Pēc tam (aprīļa vidū) sākām manīt. Cilvēki pārsvarā informāciju ieguva internetā. Restorāni kļuva tukšāki, citi bija slēgti. Mašīnu plūsma kļuva mazāk intensīva."

Granjani komandas biedri Fransiss Parē un Raiens Spuners atgriezās Ziemeļamerikā pēc KHL sezonas atcelšanas, lai gan līgumi viņiem bija līdz aprīļa beigām. Minskas "Dinamo" vadība šiem hokejistiem draudēja nemaksāt algas, lai gan, kā saka Granjani, viņam pēdējā alga samaksāta šī gada janvārī. "Mums nemaksāja trīs mēnešus. Es paliku komandā, bet līdz pat šodienai nav samaksāts. Mums parasti maksā reizi mēnesī, bet tagad pēdējo reizi maksāts janvārī. Mums vienkārši pateica, ka vairs nav naudas."

Dodoties uz Kanādu, Granjani pustukšā Eiropā veica pārlidojumu Minska-Parīze-Monreāla.

"Atbraucu uz lidostu, bet tur bija divi cilvēki. Visā lidostā. Divi darbinieki. Pat ne pasažieri. Sajūtas bija, ka tā ir kāda zinātniski fantastiskā filma. Nekad laikam ko tādu savā dzīvē nepieredzēšu. Man bija grūti to pieņemt. Acis to redzēja, bet smadzenes atteicās to izprast. Parīzē lidostā bija tikai septiņi reisi dienā," piebilst Granjani.