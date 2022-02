Tralmaks apspēlē vārtsargu un gūst vārtus trešajā AHL spēlē pēc kārtas

Latvijas hokejists Eduards Tralmaks svētdien jau trešo maču pēc kārtas izcēlās ar gūtiem vārtiem Amerikas hokeja līgas (AHL) regulārajā čempionātā.

Tralmaks spēlē ar Heršijas "Bears" otrā perioda izskaņā panāca rezultātu 1:1, bet viņa komanda Providensas "Bruins" svinēja uzvaru ar 4:1 (0:0, 2:1, 2:0).

Hokejists labi ieņēma pozīciju bez ripas, saņēma piespēli no komandas biedra Džastina Brazo un veikli noguldīja pretinieku vārtsargu, ripu jau raidot tukšā vārtu stūrī.

Three goals in three games for Eduards Tralmaks, and @AHLBruins fans are on their feet in #HERvsPRO. pic.twitter.com/6t51NbMYKs