Ukrainas karogs pasaules hokeja čempionātā Rīgā būs līdzvērtīgs Latvijas

Pasaules hokeja čempionāta spēlēs "Arēnā Rīga" būs atļauts ienest Ukrainas karogu, un tas būs līdzvērtīgs Latvijas karogam, otrdien medijiem pastāstīja Rīgas apakšgrupas rīkotājorganizācijas "Hokeja akadēmija" vadītājs Edgars Buncis.

"Balstoties uz mūsu nostāju, Ukrainas karoga ienešana un demonstrēšana pasaules čempionāta spēlēs būs atļauta," teica Buncis. Savukārt Krievijas un Baltkrievijas karogi pasaules čempionātā būs aizliegti, un tos čempionāta norises vietā demonstrēt nebūs atļauts.

Starptautiskā Hokeja federācija (IIHF) pašlaik apturējusi Krievijas un Baltkrievijas izlašu dalību starptautiskās sacensībās līdz 2024.gadam, bet lēmums par to dalību sākot no 2025.gada tiks pieņemts nākamā gada martā. Agresorvalstis no dalības pasaules čempionātā tika izslēgtas jau pērn, reaģējot uz Krievijas militāro iebrukumu Ukrainā.

Krievijas hokeja izlases pēdējo reizi starptautiskās sacensībās piedalījās 2022.gada Pekinas olimpiskajās spēlēs, īsi pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā. Sākotnēji bija paredzēts, ka tieši Krievijā risināsies 2023. gada čempionāts, un to kara pārcēla uz Somiju un Latviju.

Tāpat arī IIHF goda prezidents Renē Fāzels, kurš ieguvis Krievijas pilsonību, neesot gaidīts šajā čempionātā.

Rīgā notiekošā pasaules čempionāta dēļ Kazahstānas valstsvienībai nācās mainīt galveno treneri, norādīja Buncis. Līdz aprīlim komandu vadīja baltkrievs Andrejs Skabelka, bet viņam kā agresorvalsts pārstāvim neizdevās saņemt vīzu, lai iebrauktu Latvijā. Tāpat arī viņa asistenti, kuri bija no Krievijas, tika atbrīvoti no amata.

Šobrīd Kazahstānas valstsvienības treneru korpusā ir tikai kazahi, un galvenais treneris būs Gaļims Mambetaļijevs.

Pasaules čempionāts, kuru kopīgi rīko Somijas pilsēta Tampere un Rīga, norisināsies no 12. līdz 28.maijam. Rīgā norisināsies vienas grupas spēles, kurās spēkus mēros Kanāda, Čehija, Šveice, Slovākija, Latvija, Norvēģija, Kazahstāna un Slovēnija, kā arī divi ceturtdaļfināla mači.