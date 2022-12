Vāju sezonu aizvadošais Merzļikins nav devies 'Blue Jackets' izbraukumā

Latviešu vārtsargs Elvis Merzļikins nav devies kopā ar Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandu Kolumbusas "Blue Jackets" tās izbraukumā.

Kā atklāj "The Athletic" žurnālists Ārons Porclains, latviešu vārtsargs ir saslimis, tāpēc ar "Blue Jackets" komandu nav devies izbraukumā. Vienība naktī uz trešdienu viesosies pie Filadelfijas "Flyers", bet naktī uz sestdienu plānots duelis pret vietējo Čikāgas "Blackhawks".

Told #CBJ Elvis Merzlikins did not travel with the club because of an illness.