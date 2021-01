Video: Girgensons gūst savainojumu 'Sabres' treniņspēlē

Latvijas hokejists Zemgus Girgensons Nacionālās hokeja līgas (NHL) kluba Bufalo "Sabres" treniņspēlē pirmdien guva savainojumu, vēsta komanda.

Vienā no treniņmača epizodēm Girgensons sadūrās ar pretinieku Railiju Šīhenu, un tikai palīdzību spēja pamest laukumu. Pagaidām vēl nav zināms, kuru ķermeņa daļu Girgensons savainoja un vai viņam kādu laiku posmu nāksies izlaist. Publicētajā video redzams, ka uzbrucējs traumējis ķermeņa lejasdaļu. NHL apskatnieki izteikuši bažas, ka latvietis varētu būt traumējis paceles cīpslu, kas varētu būt sliktākais scenārijs.

Jau vēstīts, ka oktobrī Girgensons pagarināja līgumu ar "Sabres" uz trīs gadiem. Līgums noslēgts par 2,2 miljoniem ASV dolāru (apmēram 1,9 miljoniem eiro) sezonā.

26 gadus vecais Girgensons savā NHL karjerā 489 spēlēs guvis 61 vārtus un veicis 77 rezultatīvas piespēles.

Here's a look at Zemgus Girgensons down on the ice and then not able to put weight on left leg as he was helped off of it. #Sabres pic.twitter.com/hWsFo7clXR