Video: Haralds Egle gūst skaistus vārtus AHL čempionātā

Latvijas hokejists Haralds Egle sestdien Amerikas hokeja līgas (AHL) čempionātā guva savus trešos vārtus sezonā, to paveicot skaistā manierē.

Egles pārstāvētā Manitobas "Moose" ar rezultātu 5:4 pēcspēles metienu sērijā pārspēja Toronto "Marlies".

Spēles 18. minūtē viņš uz uzbrukuma zonas zilās līnijas ieguva ripu, pieslidoja tuvāk un ar metienu vārtu augšējā stūrī pārspēja Toronto "Marlies" vārtsargu Frederiku Andersenu, kuru NHL klubs "Maple Leafs" nosūtījis uz fāmklubu spēļu prakses iegūšanai.

Latvietis šajā mačā izdarīja vienu metienu pa vārtiem un spēli noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu.

Eglem tie bija trešie vārti šīs sezonas 20 spēlēs.

(Suddenly married to this Muppets theme...) Sam's favourite player ties it up at two! #GoMooseGo pic.twitter.com/VqU0zEe6xN