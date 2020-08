Nacionālās hokeja līgas (NHL) jaunoa spēlētāju izvēles jeb drafta loterijā pirmdien, 10. augustā, uzvarēja Ņujorkas "Rangers", tomēr pašu procedūru aizēnoja daži misēkļi, kas līdzjutējiem ļāva izvirzīt savas "sazvērestības teorijas".

NHL drafta loterijā šoreiz piedalījās astoņas komandas, kuras piedzīvoja zaudējumus Stenlija kausa kvalifikācijas mačos: "Rangers", Edmontonas "Oilers", Floridas "Panthers", Minesotas "Wild", Našvilas "Predators", Pitsburgas "Penguins", Toronto "Maple Leafs" un Vinipegas "Jets". Katraskomandas izredzes tikt pie pirmās izvēles bija 12,5%, bet šoreiz veiksmīgāka bija "Rangers" vienība.

Tādējādi "Rangers" pirmo reizi kopš 1965. gada tika pie NHL drafta pirmās izvēles tiesībām. Līdz ar to tagad garākā sērija bez drafta pirmās izvēles tiesībām pieder Losandželosas "Kings", kas pēdējo reizi draftā pirmo izvēli no visām komandām veica 1967. gadā.

Visticamāk, ka "Rangers" ar pirmo numuru izvēlēsies 18 gadus veco kanādiešu uzbrucēju Aleksisu Lafrenjē, kurš tiek uzskatīts par neapšaubāmu NHL drafta favorītu. NHL jauno spēlētāju izvēle risināsies 9.-10. oktobrī un Covid-19 pandēmijas dēļ risināsies on-line režīmē, nevis klātienē.

NHL drafta loteriju gan pavadīja daži misēkļi, kas ļāva hokeja faniem spriedelēt par "sazvērestības teorijām". Pirms bumbiņas ievietošanas lototronā, vīrietis televīzijas kamerām rādīja, kādas komandas bumbiņa tiek ielikta. Tomēr "Rangers" bumbiņa iekrita lototronā ātrāk un viņam nācās izņemt to ārā, lai parādītu, kādas komandas logo ir uz bumbiņas.

Savukārt pašas loterijas laikā tuvu uzvarai bija "Maple Leafs". Bumbiņa ar Toronto komandas logo praktiski jau bija "iesūkta" tunelī, kad tai priekšā aizsteidzās "Rangers" bumbiņa.

Lol, the look on this poor guy's face after he drops the Rangers ball prematurely. His gut must've sunk when that ball was the first one up too. Anyway, booooo (and go Isles) but fun place for the kid to land for the league, anyway! pic.twitter.com/xteZNFKWbC