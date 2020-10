Gados jaunie Ontužāns un Tobers atgriežas Latvijas futbola izlases kandidātos

Latvijas futbola valstsvienības galvenais treneris Dainis Kazakevičs pirms oktobrī gaidāmajām trim izlases spēlēm uz to izsaucis gados jaunos Danielu Ontužānu un Kristeru Toberu, kuri UEFA Nāciju līgas cikla sākumu izlaida savainojumu dēļ.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Latvijas izlase vienkopus sašaurinātā lokā pulcēsies 4. oktobrī, bet dienu vēlāk dosies uz Melnkalni, kur 7. oktobrī (19.00) notiks abu komandu pārbaudes spēle.

Turpinājumā izlasi 10. oktobrī gaida spēle Fēru salās (19.00), bet 13. oktobrī "Daugavas" stadionā aiz līdzjutējiem slēgtām durvīm notiks cīņa pret Maltu (19.00).

"Salīdzinoši ar pirmo treniņnometni septembrī esam izsaukuši trīs jaunus spēlētājus – Danielu Ontužānu un Kristeru Toberu vēlējāmies sastāvā redzēt jau iepriekš, taču tam traucēja savainojumi, kamēr Eduards Tīdenbergs sevi šajā laikā labi ir pierādījis virslīgas čempionātā," preses konferencē ceturtdien stāstīja Kazakevičs.

20 gadus vecais Daniels Ontužāns šosezon vēl nav gājis laukumā Vācijas trešajā augstākajā līgā Minhenes "Bayern" dublieru komandas rindās. Latvijā dzimušais, bet Vācijā augušais futbolists valstsvienībā debitēja 2019. gadā, piedaloties divos mačos. Savukārt 19 gadus vecais Kristers Tobers ir atkopies no savainojuma, bet Gdaņskas "Lechia" treneri beigās lēmuši vēl nesūtīt viņu laukumā dublieru čempionātā Covid-19 risku dēļ, stāstīja Kazakevičs.

Eduardam Tīdenbergam šis ir otrais izsaukums uz izlasi. Futbolists 2017. gadā no rezervistu soliņa noraudzījās Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra spēli pret Ungārijas izlasi. Šī gada vasarā 25 gadus vecais aizsargs pārgāja no dzimtā "Ventspils" kluba uz FK "Liepāja".

"Ir iespējama Igora Tarasova parādīšanās sastāvā, ar kura pārstāvēto klubu turpinās pārrunas, ņemot vērā viņa komandas gaidāmo saspringto spēļu kalendāru. Redzēsim, kāda būs aktuālā situācija starp valstsvienības centra aizsargiem un centra pussargiem tuvākajās dienās, un tad pieņemsim lēmumu," atklāja treneris.

Tarasovs šosezon pārstāv Somijas vienību Kuopio "Palloseura" ("KuPS"), kuras labā pagājušonedēļ guva vārtus un rezultatīvi piespēlēja komandas panākumā UEFA Eiropas līgas atlases turnīrā.

"Nekad iepriekš septiņās dienās izlasei nav bijušas trīs spēles, tāpēc spēlētāju izvēle šoreiz ir plašāka. Atslēgas mačs šajā nometnē, protams, būs pret Fēru salām, un tā rezultāts būs būtisks, lai turpinātu cīņu par pirmo vietu grupā. Līdz ar to pirmajā nometnes spēlē pret Melnkalni dosim iespēju tiem spēlētājiem, kuri ir tuvu pamatsastāvam un uz to reāli pretendē, kā arī variēsim ar šībrīža pamatsastāvu," pauda Kazakevičs.

"Izlases trenerim pie komandas attīstības un gatavošanas ir jāpieiet sistēmiski. Bez šiem spēlētājiem, kas ir sastāvā, šobrīd ir vēl vairāki futbolisti, kuri ir reāli kandidāti, taču izvēles loks manā vērtējumā nav ļoti plašs. Šiem futbolistiem ir jādod iespēja saspēlēties un realizēt tās iestrādnes, kuras komandā cenšamies iedzīvināt jau no pirmās dienas. Spēlētāji demonstrē vēlmi progresēt, un viņi to apliecināja jau pirmajā sasaukumā. Mēs mācāmies no iepriekšējām kļūdām, ņemam līdzi pozitīvās lietas un virzāmies uz priekšu, lai pakāpeniski panāktu to, ka spēlētāji ne tikai sadzird un grib, bet reāli arī izpilda to, ko visi kā komanda vēlamies redzēt," izcēla speciālists.

Latvijas futbolisti UEFA Nāciju līgas D pirmās grupā septembrī mājās spēlēja neizšķirti 0:0 ar Andoru un viesos cīnījās 1:1 ar Maltu. Pēc divām spēlēm grupas vadībā ar sešiem punktiem ir Fēru salas, divi punkti ir Latvijai, bet pa vienam guvusi Andora un Malta.

Nāciju līgas D pirmās grupas uzvarētāja nodrošinās vietu nākamās sezonas C līgā jeb pēc spēka trešajā līmenī. D līgā spēlē Eiropas vājākās izlases.

Latvijas vīriešu futbola izlases kandidāti oktobra spēlēm:

vārtsargi - Pāvels Šteinbors (Belastokas "Jagiellonia", Polija), Roberts Ozols ("Riga"), Dāvis Ošs (Jūrmalas "Spartaks");

aizsargi - Antonijs Černomordijs, Elvis Stuglis, Ritvars Rugins (visi - "Riga"), Roberts Savaļnieks, Vladislavs Sorokins (abi - RFS), Kaspars Dubra ("Oleksandriya", Ukraina), Mārcis Ošs ("Lugano", Šveice), Krišs Kārkliņš ("Valmiera"), Raivis Jurkovskis ("Liepāja")';

pussargi - Artūrs Zjuzins, Jānis Ikaunieks (abi - RFS), Eduards Emsis ("Noah", Armēnija), Andrejs Cigaņiks (Luhanskas "Zorja", Ukraina), Vladislavs Fjodorovs ("Riga"), Alvis Jaunzems ("Valmiera"), Gļebs Kļuškins (Marijampoles "Sūduva", Lietuva), Eduards Tīdenbergs, Mārtiņš Ķigurs (abi - "Liepāja"), Kristers Tobers (Gdaņskas "Lechia", Polija), Daniels Ontužāns (Minhenes "Bayern", Vācija);

uzbrucēji - Vladislavs Gutkovskis (Čenstohovas "Rakow", Polija), Roberts Uldriķis ("Sion", Šveice), Dāvis Ikaunieks ("Mlada Boleslav", Čehija), Raimonds Krollis ("Metta").