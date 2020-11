Latvijas kausa finālistu treneri apmainās viedokļiem pirms 'Kurzemes kaujas'

Šo svētdien, 8. novembrī, Ventspilī risināsies "Viensviens" Latvijas kausa izcīņas fināls futbolā, savā starpā tiekoties divām Kurzemes komandām - "Ventspils" un "Liepāja".

Spēle likms ir ļoti augsta, jo tās uzvarētājs iegūs tiesības nākamajā sezonā spēlēt Eirokausos. Tā kā "Optibet" Latvijas virslīgas čempionātā abas komandas šobrīd ir ārpus labāko trijnieka, tad gan "Liepāja", gan "Ventspils" cer sev dalību Eirokausos nodrošināt ar uzvaru Latvijas kausā.

Pirms izšķirošās spēles piedāvājam abu komandu galveno treneru viedokļus, ko tie snieguši Latvijas Futbola federācijai (LFF).

Viorels Frunza, "Ventspils" galvenais treneris:

Kas būs aukstasinīgāks un mentāli labāk gatavs, tas arī izcīnīs trofeju



"Laikam jau šī būs sezonas svarīgākā spēle, jo pirmssezonā izvirzītais uzdevums bija iekļūt eirokausos. Un svētdienas mačs būs spēle, kurā šo uzdevumu var atrisināt. No otras puses, uz kārts ir ne tikai eirokausu ceļazīme. Tā tomēr ir spēle par trofeju, par kluba prestižu un godu. Jebkurš iegūts tituls ļauj futbolistiem ierakstīt savus vārdus kluba vēsturē, tā ka par mača svarīgumu nav iespējams pārspīlēt," sacīja ventspilnieku treneris.

Jau pirms sezonas sākšanās bija nolemts, ka šoreiz Latvijas kausa fināls notiks Ventspils Olimpiskā centra stadionā. Lai gan šoreiz biļetes netiks pārdotas un uz divpadsmito spēlētāju tribīnēs laukuma saimnieki nevarēs paļauties, treneraprāt, mājas sienas var palīdzēt. "Skaidrs, ka šis faktors var nākt par labu, jo mēs tomēr šajā laukumā pazīstam katru centimetru. Protams, patīkamāk būtu bijis spēlēt ar līdzjutējiem, it sevišķi finālā, taču situācija ir tāda, kāda tā ir. Ceram uz to, ka spēlēšana savā laukumā mums palīdzēs izcīnīt trofeju. Varbūt tikai nomināls, taču tas ir bonuss."

Ceļā uz finālu FK "Ventspils" kausa izcīņā izcīnīja trīs uzvaras. Jautāts par to, kurš no soļiem uz finālu bijis vissarežģītākais, V. Frunza uzsvēra, ka katra no spēlēm bija saviem izaicinājumiem bagāta. "Te tiešām jāsaka, ka visi trīs mači bija sarežģīti. Ar to pašu "Lokomotiv Daugavpils" nemaz nebija tik vienkārši uz mākslīgā seguma laukuma ar viņiem cīnīties. Pēc tam sekoja 120 minūtes pret "Jelgavu", lai gan pamatlaikā mums, manuprāt, bija diezgan ievērojams pārsvars. Galu galā viss izšķīrās tikai pēcspēles sitienu sērijā. Tā bija emocionāla spēle. Un, visbeidzot, RFS - viena no spēcīgākajām komandām čempionātā. Spēle bija spraiga, nopietna," treneris īsumā atskatījās uz katru no panākumiem ceļā uz finālu.

Šoreiz fināls būs sevišķs arī ar to, ka Kurzemes derbijs vienmēr bijis īpaši principiāls duelis, un tas pašlaik ir vēsturiskām tradīcijām bagātākais derbijs Latvijas klubu futbolā. Moldovas speciālists abu komandu izredzes uz panākumu vienā atsevišķi ņemtā spēlē novērtēja kā līdzvērtīgas. "Liepājniekiem ir laba komanda, kas augusta beigās trāpīgi pastiprināja sastāvu ar labiem, kvalitatīviem izpildītājiem, ko var redzēt arī pēc spēles kvalitātes uzlabošanās. Pēc transfēru loga viņi iekrāja arī daudz punktu, tā ka pretinieks tiešām spēcīgs, bet finālmačā izredzes vērtēju kā 50 pret 50. Kas būs aukstasinīgāks, kas būs mentāli labāk gatavs, tas arī izcīnīs trofeju."

Dmitrijs Mološs, "Liepāja" galvenais treneris:

Kurzemes derbiji ir atmosfēras ziņā sevišķi principiāli mači



"Ceļš līdz finālam bija ilgs un sarežģīts. No šīs spēles gaidām vislabāko rezultātu. Noteikti atdosim visus spēkus, lai izcīnītu trofeju. Šis tomēr komandai ir bijis sarežģīts gads, ļoti neviennozīmīgi vērtējams. Šogad arī kluba prezidentam ir 50 gadu jubileja, tā ka darīsim visu iespējamo un neiespējamo, lai kauss ceļotu uz Liepāju. Taču lieliski saprotam, ka gaidāma sarežģīta spēle. Finālmači vispār nemēdz būt vienkārši. Tiem labi jāsagatavojas, un visu izšķirs sīkas nianses. Vai šis ir mūsu komandas galvenais mačs šosezon? Pats par sevi saprotams! Mēs arī atklāti par to runājam - mums šī ir gada spēle, uz kārts ir uzlikts ļoti daudz. Ne tikai trofeja, bet arī eirokausu ceļazīme, tā ka ļoti nopietni gatavojamies šim mačam," pirms spēles domām dalījās D. Mološs.

Liepājnieku galvenais treneris arī atzinīgi izteicies par saviem pretiniekiem kausa finālā FK "Ventspils" komandu. "Laba un spēcīga komanda, pazīstama ar savu kolektīva saliedētību. Saprotam, ka ceļā uz finālu viņi izsita RFS. Skaidrs, ka arī viņi, tāpat kā mēs, lielāko akcentu lika uz kausu. Domāju, ka laukumā būs bezkompromisa cīņa, un spēcīgākais uzvarēs."

Šīs sezonas gaitā FK "Liepāja" savās rindās pārvilināja vairākus futbolistus, kuri iepriekš pārstāvēja Ventspils klubu. "Protams, ka viņi var šo to pateikt priekšā par pretiniekiem. Otrs aspekts - šī viņiem būs papildus motivācija, viņi ar dubultu sparu vēlēsies sevi pierādīt laukumā un visiem apliecināt, ka veica pareizu soli savās karjerās un ka tas nācis viņiem par labu. Taču kopumā tā ir pilnībā ierasta situācija, ka spēlētāji ceļo no viena uz otru klubu. Tas pats par sevi nav nekas neparasts."

Dmitrijs Mološs Latvijā strādā pirmo gadu, taču piedalījies jau vairākos Kurzemes derbijos, kas ir tradīcijām bagātākais duelis pašmāju klubu futbolā. "Jā, viennozīmīgi var just, ka Kurzemes derbiji ir atmosfēras ziņā sevišķi principiāli mači. Visās valstīs derbiji tādi ir. Abām komandām tās ir īpašas spēles, var just virmojam sevišķu dzirksti un spriedzi. Kad uz kārts ir vēl arī trofeja, tā ir kulminācija. Lieliski saprotam, kāda spēle gaidāma un kas mums jāizdara, lai iegūtu trofeju."