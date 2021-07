Neizšķirts pret Malmi, pēc nedēļas konferenču līgas spēle

Šovakar "Skonto" stadionā Latvijas čempione "Riga Football Club" UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas 1. kārtā spēlēja neizšķirti 1:1 ar Zviedrijas čempioni "Malmo FF". Ar to bija par maz, lai iekļūtu nākamajā kārtā. Pēc nedēļas aizvadīsim spēli Konferenču līgas kvalifikācijas 2. kārta

"Malmo" un "Riga" pirmajā spēlē uzvaru ar 1:0 izcīnīja Zviedrijas čempioni. Vienīgos vārtus spēles 50. minūtē guva pretinieku uzbrucējs Antonio Čolaks. Jāpiemin, ka jau pirmajā puslaikā no laukuma tika noraidīts "Riga" uzbrucējs Junusa Muritala.

Abas komandas spēles sākumā vairāk domāja par aizsardzību. Lielāko daļu pirmā puslaika komandām nebija labu vārtu gūšanas iespēju. 33. minūtē "Malmo" guva vārtus - pēc Andersa Kristiansena piespēles otros vārtus divās spēlēs guva Antonio Čolaks – 0:1. Pirmā puslaika beigas aizritēja mierīgi, un pēc 45 minūtēm Malme bija vadībā ar 1:0.

Otro puslaiku "Riga" sāka aktīvi un 57. minūtē pēc Mikaela Soisalo centrējuma vārtus ar galvu guva Ivans Paurevičs – 1:1. Pēc "Riga" gūtajiem vārtiem divas lieliskas iespēja bija Malmei, bet abās epizodēs lielisks vārtos bija Roberts Ozols. Roberts glāba komandu un deva iespēju cīnīties par uzvaru. Spēles beigās "Riga" arī varēja gūt otros vārtus. Vienā no epizodēm no vārtu priekšas pāri vārtiem sita Žans Leo, bet citā – Kule Mbombo vāji sita no soda laukuma robežām. Neizšķirts 1:1.

"Malmo" iekļūst UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas 2. kārtā, bet "Riga" pēc nedēļas spēlēs Konferenču līgas kvalifikācijas 2. kārtā.