'Ogre' komandas treneris Visockis-Rubenis par finālčetrinieku: vienā spēlē varam uzvarēt jebkuru

"Ogre" nav starp favorītēm uz godalgām "OlyBet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas finālčetrinieka sacensībās, taču, ja jāspēlē viena spēle, nevis sērija, uzvarams jebkurš pretinieks, aģentūrai LETA uzsvēra komandas galvenais treneris Artūrs Visockis-Rubenis.

Piektdien Tallinā sāksies apvienotās līgas "Final Four" turnīrs, kurā četras labākās līgas komandas sacentīsies par jaunizveidotā čempionāta čempiontitulu. Pirmajā pusfinālā plkst. 17.30 "Ogre" spēkosies ar Latvijas čempioni "Ventspili", kamēr vicečempione "VEF Rīga" samēros spēkus ar Igaunijas labāko vienību Tallinas "Kalev"/"Cramo".

"Apzināmies, ka neesam finālčetrinieka favorīti, taču mēs šādās situācijās esam pieraduši spēlēt, respektējam jebkuru pretinieku, bet apzināmies, ka vienā spēlē varam uzvarēt jebkuru komandu. Ja tā ir tikai viena spēle un nav sērija," pauda Visockis-Rubenis, kurš kā pašreizējo prioritāti norādīja tuvāko maču.

"Mērķis ir maksimāli labi sagatavoties spēlei pret "Ventspili". Tas vienmēr ir bijis tāds kā mūsu sauklis – soli pa solim, no vienas spēles uz nākamo. Cenšamies maksimāli labi sagatavoties uz konkrēto maču un brīdi."

Tikmēr "Ventspils" komandai vismaz "Final Four" sacensībās būs jāiztiek bez viena no saviem līderiem Ārona Džonsona, kurš ceturtdaļfinālā pret Igaunijas klubu Pērnavas "Sadam" guva kājas traumu. Klubs cer uz viņa atgriešanos Latvijas čempionāta izslēgšanas turnīrā.

"Par to, ka Džonsons nespēlēs, mēs dzirdējām, taču uz simts procentiem uz to paļauties nevaram," atzina "Ogres" galvenais treneris. "Nenoliedzami, viņš ir nozīmīga "Ventspils" sastāvdaļa, taču es domāju, ka spēles stils komandai nemainīsies. Katrai vienībai, izkrītot vienam cilvēkam, vietā nāk cits, tāpēc mēs nepaļaujamies uz to, ka Džonsons nespēlēs. Nebūs vieglāk, būs citādāk."

Visockis-Rubenis arī atzinīgi vērtē izveidoto apvienoto līgu: "Domāju, tas ir ļoti apsveicami, ka tāda līga tika izveidota. Tas ir nācis tikai par labu abu valstu basketbola attīstībai. Čempionāts bija ļoti interesants, līdz pat pēdējam brīdim bija cīņa par vietām un iekļūšanu izslēgšanas spēlēs."

Pēc Latvijas-Igaunijas apvienotās līgas izslēgšanas turnīra sāksies pašmāju čempionāta izslēgšanas turnīrs, kur ceturtdaļfinālā "Ogrei" pretī stāsies "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augtskola". Ogrēniešu mērķi Latvijas čempionātā ir ļoti konkrēti: "Jau sezonas sākumā izvirzījām sev mērķi - izcīnīt medaļas. Kura kaluma, tas vairs nav tik būtiski."

Visockis-Rubenis norādīja, ka tiklīdz beigsies spēles apvienotās līgas finālčetriniekā, uzreiz sāksies gatavošanās spēlei pret Valmieras komandu. "Mums grafiks ir vissarežģītākais, jo uzreiz pēc Latvijas-Igaunijas līgas spēlēm mums ir jāstājas pretī Valmierai. Darbs ir atbildīgs un nav viegls, bet tas ir tas, ko mums patīk darīt."

Pagaidām vēl nav skaidrības par pieredzējušā Kaspars Bērziņa atgriešanos laukumā, kurš nav spēlējis vairākus mēnešus, taču Visockis-Rubenis ir optimistisks.

"Mēs ļoti ceram uz Kaspara atgriešanos, taču viss ir atkarīgs no ārstu lēmuma. Kuru katru dienu viņam ir paredzēta ārstu vizīte, kurā tiks vērtēts līdzšinējais atlabšanas process. Mēs ļoti ceram, ka viņš laukumā varētu atgriezties jau šosezon. Ja tas notiks, tas noteikti būs Latvijas līgas izslēgšanas spēļu laikā," norādīja "Ogres" stūrmanis. "Pārējiem spēlētājiem veselības stāvoklis ir tāds, kāds tas ir vienmēr sezonas beigās. Katram ir kādas nelielas mikrotraumas, kaut kas sāp, kaut kas ir nobrāzts."